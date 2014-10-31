В Донецке не работает мобильный оператор МТС - горсовет

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Донецкого городского совета.

В сообщении отмечается, что в самой компании МТС объяснили - это связано с тем, что произошел сбой в работе оборудования, специалисты компании МТС занимаются устранением неполадок. Конкретные сроки восстановления мобильной связи неизвестны.

Читайте также«МТС Украина» продала свое имущество в оккупированном Крыму почти за 18 млн евро

В горсовете также констатировали, что сегодня, 31 октября энергетики продолжали вести работы по ремонту и замене линий электропередачи, поврежденных в результате боевых действий. Восстановлено электроснабжение около 11,4 тыс. абонентов поселка Лидиевка в Кировском районе города.

Продолжают оставаться обесточенными: в Петровском районе поселок Трудовские; в Куйбышевском районе 16 - пятиэтажных домов, 1 - девятиэтажный и 1,5 тыс. домов частного сектора поселка Октябрьский; в Киевском районе частично обесточен частный сектор микрорайона Привокзальный.