В Харькове голландские судмедэксперты начали изучать личные вещи жертв рейса МН-17

В Харькове голландские судмедэксперты приступили к исследованию личных вещей погибших пассажиров рейса МН-17, сбитого в Донецкой области.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Харьковской облгосадминистрации со ссылкой на суперинтенданта Национальной полиции Королевства Нидерланды Патрика Восса.

«В этом процессе будут участвовать судмедэксперты, которые приехали из Голландии. Мы внимательно изучим все, что привезли, промаркируем и подготовим к отправке в Голландию. А в Голландии уже будет проведен более детальный анализ всех вещей, после чего они будут возвращены родственникам погибших. Какое время займут работы в Харькове, определить пока сложно. Для нас важно сделать качественно, а не быстро», - отметил Восс.

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По его сведениям, личные вещи, которые привезли в Харьковскую область, были собраны в поселках Грабово и Рассыпное в Донецкой области.

«В основном это личные вещи жертв авиакатастрофы. Мы собирали их в поле на месте крушения, также некоторые вещи были переданы нам местными жителями, которые все эти месяцы бережно хранили все, что они собрали на месте падения самолета. На этом наша работа не закончена, потому что, к сожалению, нами остаются не осмотрены некоторые местности, к которым мы не имеем доступа. Поэтому в течение следующих недель и месяцев мы намерены продолжить нашу работу, пока не будем уверены, что собрали все личные вещи всех погибших в авиакатастрофе», - подчеркнул Восс.

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Как сообщал УНИАН, 14 октября в Харьков прибыл груз с личными вещами погибших пассажиров Боинга рейса МН-17.

Справка УНИАН. 17 июля в небе над Донецкой областью поддерживаемые Россией террористы сбили самолет «Boeing-777» Malaysia Airlines, выполнявший рейс Амстердам - Куала-Лумпур. Самолет был сбит с зенитно-ракетного комплекса «Бук».

Все 298 человек, которые находились на его борту, погибли. Подавляющее большинство из них - 194 пассажира - были подданными Нидерландов. 43 человека, находившиеся на борту, в том числе все члены экипажа, были гражданами Малайзии.