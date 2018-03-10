События недели: версия читателей УНИАН – переговорщик в овечьей шкуре Рубан, шпион раздора Британии с РФ и осторожно - президентский кортеж

Пока еще выходной 8 марта не предвещал ничего «громкого» в новостных лентах, пока поздно вечером в СМИ не появилась информация о задержании руководителя центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимира Рубана на линии разграничения в зоне АТО.

Видео: Страна.юа

Вскоре подробности задержания Рубана раскрыл замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука, который рассказал, что известный переговорщик с террористами «ДНР» и «ЛНР» под видом переселенца пытался провезти целый арсенал оружия, который был скрыт в мебели.

Похожую историю рассказал и известный волонтер Мирослав Гай, назвавший Рубана «одним из главных агентов пропутинской администрации на оккупированных территориях Донбасса». «Рубан незаконно присвоил себе звание генерала и занимался внедрением агентов ФСБ в Украину под видом пленных. Для этого ему была отведена роль переговорщика», - написал в своем посте Гай, и также рассказал, что Рубан был задержан пограничниками в 9:15 8 марта на пункте Майорск, когда пытался перевезти огромный арсенал оружия с оккупированной территории в Украину.

Позже под этим постом появился лаконичный комментарий генерального прокурора Украины Юрия Луценко: «И это не случайное задержание». А в ответ на заявление Гая, якобы Рубана «пытаются «отмазать» люди Виктора Медвудчука», генпрокурор написал: «Никаких освобождений не будет».

История с задержанием Рубана стала темой дня и 9 марта. К полудню пятницы его уже перевезли в суд, в Киев. При этом стало официально известно, что Рубана подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 14 (подготовка к преступлению), ч. 3 ст. 258 (террористический акт) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украина.

Одновременно в СМИ появился якобы текст подозрения Рубану, в котором говорилось о причастности последнего к подготовке покушения на президента Украины, а также на первых лиц государства в Киеве.

В свою очередь, президент Украины Петр Порошенко заявил, что целью преступников было дестабилизировать общество через массовые террористические атаки и поручил главе Службы безопасности Василию Грицаку взять под личный контроль расследование дела Рубана. Грицак же отметил, что в рамках спецоперации, СБУ удалось предотвратить масштабные теракты, которые планировались преступниками в ближайшее время в Киеве и других городах. К тому же, по словам главы СБУ, уровень террористической угрозы для украинцев был самым высоким за время независимости государства.

При этом Грицак раскрыл кое-какие детали операции СБУ, в рамках которой был задержан Рубан, действовавший в составе преступной группы, деятельность которой документировалась спецслужбами в течение длительного времени, «благодаря чему удалось установить многие детали подготовки этого преступления». Глава СБУ рассказал, что среди вещей, которые намеревался перевезти Рубан, были «оружие, боеприпасы, взрывчатые материалы, пулеметы и другие военные средства поражения».

Самого Рубана уже к 14:30 9 марта столичный суд арестовал без права внесения залога. На суде переговорщик все обвинения отрицал и заявлял, что должен был лишь перевезти на оккупированную территорию один товар, а забрать оттуда мебель, и ни о каком оружии он якобы ничего не знал. Ну что ж, запасаемся попкорном и ждем, чем все это закончится.

Тем временем, между Великобританией и Россией назревает по-настоящему серьезное обострение отношений. Вечером 5 марта стало известно, что накануне в Великобритании с сильным отравлением неизвестной жидкостью были госпитализированы 66-летний гражданин РФ, а также молодая женщина, которая была вместе с ним. Как позже стало известно, пострадавшими оказались бывший сотрудник российской разведки Сергей Скрипаль, осужденный в России в середине 2000-х за шпионаж в пользу Британии, и его 33-летняя дочь Юлия.

Для начала, краткая предыстория в лучших традициях британских шпионских детективов: военный разведчик Сергей Скрипаль служил в ГРУ России до 1999 года, пока не ушел в отставку и не перешел на работу в МИД России. Однако в 2004 году он был арестован ФСБ по обвинению в сотрудничестве с разведкой Великобритании, а в 2006 году признан виновным в шпионаже и приговорен к 13 годам тюрьмы. По данным российских спецслужб, Скрипаль был завербован МИ-6 в 1995 году, во время командировки в Испанию (не исключают, что британцы смогли заполучить его при помощи так называемой «медовой ловушки», т.е. интимной связи с объектом вербовки). В результате, британская разведка якобы получила от Скрипаля данные о десятках российских агентов за рубежом. Продолжил он сотрудничество с МИ-6 и после увольнения из ГРУ. В частности, он якобы передавал британцам секретные сведения о российских военных объектах, в общей сложности около 20 тысяч секретных документов. В 2010 году тогдашний президент РФ Дмитрий Медведев помиловал Скрипаля в рамках операции по обмену четырех граждан России, осужденных за шпионаж в пользу США и Великобритании, на десятерых агентов российских спецслужб, задержанных в США в июне 2010 года. После освобождения Скрипаль получил убежище в Великобритании и обосновался с семьей в небольшом английском городке Солсбери, получая от британцев неплохую пенсию и гарантии поддержки, в случае необходимости. Другими словами, бывший шпион мирно проживал в Британии и, согласно информации в СМИ, якобы читал лекции об особенностях российской военной разведки агентам МИ-6 и курсантам военных академий, а также предоставлял консультации по военно-разведывательным вопросам. Впрочем, родственники Скрипаля до сих пор продолжают утверждать, что он вообще никогда не сотрудничал с британской разведкой.

Сразу же после оглашения информации об отравлении Скрипаля британские СМИ принялись искать в случившемся российский след, проводя параллели с другим известным делом – бывшего сотрудника ФСБ РФ Александра Литвиненко, также получившего в свое время политическое убежище в Великобритании и отравленного в Лондоне российским полонием в 2006 году.

По информации британской прессы, Скрипаля, вероятнее всего, отравили довольно редким нервно-паралитическим веществом, а основная версия следствия – кремлевский след. Британские СМИ тут же вспомнили о подозрительных смертях в семье Скрипаля за последние пять лет – в 2012 году от рака умерла его жена Людмила, в 2016 году – умер его старший брат, а в 2017 году, во время поездки в Санкт-Петербург, при странных обстоятельствах скончался 43-летний сын Скрипаля Александр. Более того, по данным СМИ, за день до отравления сам Скрипаль якобы обращался в полицию, опасаясь за свою жизнь.

На историю с отравлением бывшего шпиона практически сразу довольно жестко отреагировал глава британского МИД Борис Джонсон, который пообещал «крепкий» ответ, если причастность РФ к этому будет доказана. Тем временем, глава комитета иностранных дел Великобритании Том Тугендхат заявил, что в отравлении есть «все признаки причастности РФ», и если она будет доказана, это станет моментом обострения «мягкой войны против Британии», которую проводит администрация Путина.

Вероятно, последствия для отношений между Британией и РФ были бы не такими серьезными, если бы Скрипаля и его дочь отравили чем-то, что навредило бы только им. Однако нападение было совершено с применением нервно-паралитического вещества в публичном месте – у торгового центра в Солсбери. В результате, в тяжелом состоянии в больницу с отравлением попали двое британских полицейских, которые первыми прибыли на место преступления. В целом же, по меньшей мере 21 человек, в том числе полицейские, нуждались в помощи врачей из-за действия вещества, использованного для нападения на экс-сотрудника ГРУ. А угрозу жизни для своих подданных Великобритания так просто не прощает…

В России же, в свою очередь, традиционно начали отрицать какую-либо связь с покушением на Скрипаля, назвав все обвинения «антироссийской истерией и пропагандой». Но кто же им уже поверит?

Еще одной темой, который интересовались в эту праздничную неделю читатели УНИАН, стало ДТП с участием кортежа президента Украины Петра Порошенко. Днем 6 февраля служебный автомобиль полиции, который сопровождал президентский кортеж, сбил в центре Киева 86-летнего пенсионера.

По данным свидетелей аварии, дедушка бежал через дорогу из магазина на запрещающий сигнал, когда его сбил автомобиль кортежа Порошенко, двигающийся, опять же, по словам очевидцев, со скоростью «не менее 80 км/час».

Самого пенсионера после происшествия госпитализировали с переломом ноги и сотрясением мозга. Позже стало известно, что врачи подозревают у него инфаркт и готовят к операции на ноге. Сын же Василия Андреевича (так зовут пострадавшего) сообщил СМИ, что его отец, с учетом возраста и обстоятельств аварии, держится очень хорошо, однако ничего не помнит об инциденте. Сам же Порошенко ограничился тем, что через своего пресс-секретаря пообещал оказать пострадавшему всю необходимую помощь. А в СМИ, «под шумок», президентскому кортежу успели припомнить все грехи, ведь нарушать скоростной режим или ездить по встречной автомобили из сопровождения главы государства позволяют себе регулярно.

В Facebook этот инцидент пробудил праведный гнев в адрес президента, который и так в последнее время все больше подвергается критике общественности. Дело в том, что пользователи соцсетей обратили внимание на видео с места происшествия, на котором трудно не заметить, что после аварии из автомобиля-виновника никто не вышел помочь пострадавшему пенсионеру. Да и регулировщик на переходе продолжал свою работу, лишь изредка подходя проверить состояние пострадавшего дедушки.

И если по поводу поведения регулировщика мнения разделились, вроде как не мог же он полностью бросить выполнять свои прямые обязанности, создавая еще большую опасность на дороге (тем более, он все же подходил к пострадавшему, общался с ним и подкладывал что-то под голову), то никакие оправдания действиям, а, точнее, бездействию президентского кортежа, пользователей не устраивали. Протокол-протоколом, а хоть одна машина из кортежа, по мнению общественности, могла бы остановиться. Тем более, авто, совершившее наезд, все равно оставалось стоять на месте происшествия, президента в нем не было, а потому, считают украинцы, ничто не мешало пассажирам или водителю выйти и оказать пострадавшему помощь. В качестве примера пользователи тут же вспомнили, как Папа Римский Франциск, в свое время, остановил свой кортеж, чтобы помочь женщине-полицейскому, упавшей с лошади, или президента Турции Реджепа Эрдогана, который не проехал мимо потенциального самоубийцы на мосту, чем спас человеку жизнь.

Так или иначе, выяснять, кто прав, а кто виноват, дело экспертов. Простые же украинцы склонны, в первую очередь, оценивать ситуацию, отталкиваясь от эмоций, и президенту Порошенко в нынешних условиях это явно не на пользу.

Вместе с тем, читатели УНИАН на этой неделе не особо заинтересовались подвижками в отношениях между двумя Кореями. Тем временем, днем 5 марта стало известно, что глава КНДР Ким Чен Ын впервые с момента прихода к власти в 2011 году встретился с высокопоставленной делегацией Южной Кореи в северокорейском Пхеньяне. Уже по итогам встречи СМИ сообщили, что Ким Чен Ын заявил о «решительном желании» улучшить отношения Северной и Южной Корей, а также достичь прогресса в вопросе воссоединения на Корейском полуострове, для чего давно враждующие страны якобы договорились углублять отношения.

В свою очередь, советник президента Южной Кореи по вопросам национальной безопасности через несколько часов после возвращения из Пхеньяна заявил, что КНДР, которая в последнее время не уставала пугать весь мир своими ядерными испытаниями, даже готова отказаться от ядерного оружия, если получит гарантии безопасности.

Разумеется, не остались в этой ситуации в стороне и США. Так, 8 марта стало известно, что южнокорейская делегация вылетела в Америку с неким «посланием от Ким Чен Ына». А госсекретарь США Рекс Тиллерсон позже заявил, что со стороны КНДР исходят «потенциально позитивные знаки», хотя страны еще далеки от переговоров. При этом, как отметил глава Управления национальной безопасности Южной Кореи Чжун Юй-юн по итогам визита в США, американский президент Дональд Трамп выразил готовность встретиться с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном до мая.

В контексте того, что в течение всего прошлого года Дональд Трамп и Ким Чен Ын устраивали настоящую словесную «ядерную войну», угрожая перевести ее в реальную и не уставая меряться своими ядерными потенциалами, это звучит обнадеживающее. Кто знает, возможно, зимняя Олимпиада в Пхенчхане в феврале 2018 года, когда делегации двух Корей на церемонии открытия прошли под единым флагом, и правда выполнила свое историческое предназначение, и все же сумеет остановить большую войну. Возможно также, что это послужит хорошим примером на будущее и для других воинственных наций и их правителей.

Между тем, 9 марта в южнокорейском Пхенчхане стартуют теперь уже зимние Паралимпийские игры , на которых Украину представят 30 спортсменов. Украинцы на этой Паралимпиаде примут участие в соревнованиях по лыжным гонкам, биатлону и сноуборду. Впрочем, пока эта тема не особо интересует наших читателей. Возможно, интерес еще придет – игры продлятся до 18 марта. Давайте поддержим наших спортсменов, пожелаем им удачных выступлений, паралимпийских медалей и просто получить позитивные эмоции от соревнований.

Еще одна тема, которая не особо заинтересовала наших читателей, это розыгрыш очередных лицензий на частоты высокоскоростной связи 4G, что делает долгожданную связь нового поколения еще более реальной для украинцев. Не помогли привлечь внимание к этой теме даже обещания президента Петра Порошенко, что долгожданная 4G-связь появится у украинцев до конца года (ну и что, что в остальных европейских странах эта связь уже вовсю работает, а некоторые развитые страны мира вообще уже подумывает над запуском связи 5G). Вместе с тем, операторы «Киевстар», Vodafone и lifecell оказались еще оптимистичнее главы государства и пообещали запустить 4G-связь летом этого года.

Напоследок, очередное мимимишное видео, которое на этой неделе покорило соцсети. Помните «наглого» песца, за поведением которого мы следили пару месяцев назад? Теперь у него появилась последовательница - хитрая норка, которая не воровала, но выклянчила у рыбака на Сахалине рыбу. Это было очень мило.

Всего вам доброго и хороших новостей!

Марина Григоренко