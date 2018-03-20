Кортежи смерти

Во вторник, 6 марта, на перекрестке улиц Шелковичная и Институтская в Киеве служебный автомобиль полиции во время движения в кортеже, сопровождающем президента Украины, сбил пешехода. Видео инцидента вызвало бурю обсуждений: кто-то встал на сторону водителя, кто-то оправдывал пешехода – очень пожилого мужчину, кто-то ругал регулировщика, кто-то возмущался тем, что другие авто президентского кортежа после ДТП спокойно поехали дальше, не останавливаясь, а водитель машины, сбившей дедушку, не даже не вышел из авто…

Естественно, украинцы вспомнили и другие случаи неджентельменского поведения властьимущих на дорогах. И, увы, президент ничем не выделяется из общего сонма политиков и чиновников, плюющих на правила дорожного движения. Самые распространенные нарушения кортежей главы государства – превышение (часто значительное) скоростного режима и езда по встречной полосе. Порошенко был замечен в этом не раз. Здесь, правда, стоит отметить, что президент (как и другие охраняемые лица) в сопровождении органов ВС, имеет юридическое право игнорировать общие правила на дорогах, поскольку имеет приоритет над ПДД, согласно Закона «Об охране органов государственной власти и государственных деятелей», хотя и применяется президентскими и прочими вип-водителями эта привилегия часто безосновательно (когда нет никакой угрозы жизни вип-пассажиру, а просто для экономии времени). Как следствие – лихачество водителей авто из президентского кортежа не пополняет штрафами государственный бюджет.

Штрафы – штрафами, но главный риск такого поведения на дорогах – угроза здоровью и жизни других участников дорожного движения. Так, 6 января 2005 года кортеж третьего президента Украины Виктора Ющенко во Львовской области на трассе «Киев-Чоп» врезался в автомобиль «Шкода». В результате этого ДТП водитель «Шкоды» погиб на месте. Кстати, он и был назван виновником аварии, мол, выехал на встречную, и столкнулся с кортежем президента…

Участником различных происшествий не раз становился и беглый экс-президент Украины Виктор Янукович. Но 21 апреля 2010 года – особый случай. В этот день микроавтобус «скорой помощи» «Фольксваген» из его кортежа протаранил на Бориспольской трассе автомобиль ВАЗ на скорости около 150 км/час. В результате ДТП водитель ВАЗа погиб, еще два человека получили травмы различной тяжести. Любопытно, что сразу после инцидента МВД попытались не просто сгладить ситуацию, а напрямую отрицали участие в аварии машины из кортежа Януковича. Но позже по факту гибели человека было возбуждено уголовное дело. А чем оно закончилось, как водится, никто уже не отслеживал – к сожалению, зачастую даже такие громкие происшествия с участием первых лиц государства «теряются» в информационном потоке.

Пятый президент Украины Петр Порошенко не стал исключением в череде печальных историй с президентскими кортежами. Единственное отличие – в чем ему действительно, если можно так сказать, повезло – пострадавший в ДТП пешеход, к счастью, жив, но уже совсем не здоров (по информации медиков, у пожилого мужчины сотрясение мозга и перелом ноги).

Как бы там ни было, реакция общества была предсказуемой. Появились вопросы, правильно ли в первые минуты после ДТП действовали регулировщик дорожного движения и водитель автомобиля из президентского кортежа, совершивший наезд на пешехода? Почему кортеж не остановился, чтобы оказать помощь пострадавшему, как это, например, сделал кортеж и сам Папа Римский Франциск – чтобы помочь женщине-полицейскому, упавшей с лошади, или президент Турции Реджеп Эрдоган, который не проехал мимо потенциального самоубийцы на мосту, чем спас человеку жизнь?

Про Франциска

Про Эрдогана

УНИАН внимательно посмотрел видео ДТП с участием кортежа Петра Порошенко вместе с основателем известного интернет-портала dtp.kiev.ua Владиславом Антоновым, чтобы разобраться, что спровоцировало инцидент.

«Стандартная ситуация для ДТП в любом городе, - рассказал Антонов. - Во-первых, пешеход не убедился в безопасности, выбежал на дорогу. Многие люди говорят, что это пожилой человек, который мог не распознать сигналы регулировщика, потому что он плохо видит. Но пешеход должен всегда смотреть не только на светофор, регулировщика, он должен обратить внимание на то, едут машины, или стоят, видят ли водители пешехода, или нет. Это – основная задача пешехода при переходе любой проезжей части. Даже во дворах пешеход должен убедиться, что водитель видит его и пропускает. Дедушка этого не сделал».

По его словам, в принципе, в столице такое положение дел – в порядке вещей. И очень часто ДТП случаются именно на пешеходных переходах, поскольку пешеход внезапно вбегает на дорогу. Впрочем, вторую самую распространенную ошибку на столичных улицах допустил и водитель авто из президентского кортежа – не притормозил вместе с другой машиной, которая двигалась в соседнем ряду и сбавила ход перед пешеходным переходом. «Водитель красного авто из правого ряда увидел пешехода и притормозил, а «Фольксваген» поехал дальше, набирая скорость, и сбил человека, - отмечает Антонов. - По правилам, если машина тормозит перед пешеходным переходом, нужно тоже сбросить газ и затормозить, вплоть до полной остановки. Потому что вы не видите за другим автомобилем, кто там идет, что происходит. Водитель спец автомобиля этого не сделал».

Третий момент – поведение регулировщика. По мнению Владислава Антонова, оно соответствовало должностным инструкциям. «Задача регулировщика – обеспечить безопасность автомобилей на перекрестке, обеспечить проезд кортежа, обеспечить безопасность, если человек пострадал… Мужчину сбили, регулировщик убедился, что он не умирает, что он в сознании, дышит, и организовал безопасность – пропустил кортеж и помог избежать повторного наезда на пострадавшего пешехода. Регулировщик не должен был оказывать медицинскую помощь на месте, он не уполномочен это делать, его задача была – обеспечить безопасность. В крайнем случае – помочь в проведении реанимации, если бы она была нужна», - убежден он.

По его словам, после того, как следователь по уголовному делу, открытому по факту ДТП, опросит пострадавшего, водителя «Фольксвагена» из президентского кортежа, свидетелей, возможно, потребуется проведение следственного эксперимента. Когда все показания будут собраны, дело передается в суд. И уже суд будет решать степень вины водителя и пешехода. «Но, как показывает практика, чаще всего виноват водитель. Всегда происходит анализ того, мог он избежать столкновения, или нет. В данной ситуации, я считаю, что водитель мог избежать столкновения. Опять же, на видео не слышно, работали ли специальные сигналы - сирена или «крякалка»», - отмечает эксперт.

ДТП при участии высокопоставленных лиц – не редкость не только в Украине, но и в других странах. Так, в 2012-м году в России, когда автомобиль из кортежа премьер-министра Дмитрия Медведева снес на обочине машину, уступавшую кортежу дорогу. В джипе находилась женщина-водитель и ее ребенок. И, по российской традиции, в ДТП попытались обвинить именно ее. Спасло россиянку только то, что авария оказалась записанной на видеорегистратор женщины. Иначе пострадавшей пришлось бы несладко, так как охранники медведевского кортежа обещали ей еще одно традиционное для России наказание - «устроить 37-й год»…

К слову, совсем иначе ведут себя сильные мира сего за океаном. К примеру, когда в октябре 2016 года один из автомобилей из кортежа вице-президента США Джо Байдена попал в аварию, протаранив три других авто (пострадал один человек, который был оперативно доставлен в больницу), свою вину водитель из кортежа не отрицал…

Кстати, в декабре прошлого года попал в аварию и кортеж уже упоминаемого президента Турции Реджепа Эрдогана. В ДТП пострадали четыре его охранника.

Президент еще одного нашего соседа, Польши – Андрей Дуда – попал в ДТП совсем недавно, в феврале. Лимузин, на котором он ехал, въехал в отбойник, отделяющий дорогу от трамвайных полос. Автомобиль повис на бетонной перегородке. А Дуда просто пересел в другой автомобиль.

Аварии – не исключение и для принцев. Так, в сентябре 2014 года возле Лондонского зоопарка один из полицейских мотоциклов кортежа принца Гарри на большой скорости столкнулся лоб в лоб с такси «Тойота Приус». Потерявшего сознания таксиста пришлось в буквальном смысле «вырезать» из искореженного автомобиля. В свою очередь, мотоциклист при столкновении вылетел из седла мотоцикла, пролетел значительное расстояние вдоль дороги и значительно пострадал. Впоследствии пресс-секретарь принца Гарри сообщил, что: «Принц был весь день очень обеспокоен, хотел убедиться, что с пострадавшими все в порядке. Он с облегчением узнал, что они находятся в стабильном состоянии».

Пожалуй, так и должна выглядеть обеспокоенность властьимущих здоровьем и жизнью своих сограждан, пострадавших в ДТП с кортежами сильных мира сего. И это очень отличается от заявлений министра МВД Арсена Авакова о том, что пострадавший в аварии с авто из президентского кортежа пенсионер «пришел в себя и подтвердил, что сам нарушил [правила]», хотя, при этом, как сообщил сын пенсионера, тот, придя в сознание в больнице, вообще ничего не мог вспомнить об инциденте.

Есть у кого поучиться

Кстати, обитателям Печерских холмов стоит брать пример со своих западных коллег не только в вопросе коммуникации с обществом после таких резонансных событий, как ДТП при участии президента и его кортежа. К примеру, в свое время президент Франции, ядерной державы и члена НАТО, Франсуа Олланд на церемонию собственной инаугурации прибыл без официального эскорта, на обычном серийном авто – «Ситроен». При этом он следовал в общем потоке и останавливался на всех светофорах.

О примерах других стран, вроде президента Австрии Ван дер Беллена или премьера Чехии Петра Нечаса, постоянно ходивших на работу пешком, вспоминать и вовсе неуместно…

Хочется верить, что когда-нибудь и у нас наступит время, когда политики наивысшего ранга откажутся от кортежей и перестанут в предвыборный период выдавать свои прогулки по улице (а также посещение метрополитена, поездки на работу в троллейбусе или на велосипеде) за нечто героическое.

Татьяна Кузнецова, Ирина Шевченко