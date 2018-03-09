В российском МИДе прокомментировали заявления о причастности России к отравлению экс-шпиона

В МИДе России считают такие заявления пропагандой и истерией.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал пропагандой и истерией заявления о причастности Москвы к покушению на убийство бывшего разведчика ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь.

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От также отметил, что Россия готова помогать властям Великобритании в расследовании «при обращении по профессиональным, а не пропагандистским каналам», передает kommersant.ru.

«Мы не слышали ни одного конкретного факта​​​. Мы только смотрим репортажи по телевидению, где с такими серьезными лицами ваши коллеги с пафосом говорят, что если это Россия, то будет такой ответ, который Россия запомнит навсегда», - сказал Лавров.

Как сообщал УНИАН, 66-летнего Сергея Скрипаля вместе с его дочерью отравили в торговом центре Maltings в Солсбери 4 марта. Позже стало известно, что бывшего разведчика и его дочь пытались убить нервно-паралитическим веществом. В настоящее время они находятся в коме. Кроме Скрипаля и его дочери от этого вещества пострадал еще 21 человек.

Полиция расследует произошедшее как покушение на убийство. По одной из версий, в отравлении могли принимать участие российские спецслужбы.