Выклянчила у рыбака улов: видео с хитрой норкой стало вирусным

09:42, 05 марта 2018
Курьёзы
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скриншот

Видео опубликовано на YouTube.

Зверек подбежал к мужчинам и попытался залезть в ведро с уловом, однако оно было закрыто.

"Ты, деловая колбаса, давай тебе открою. Все, выбирай любую", - сказал рыбак и снял крышку, после чего норка схватила рыбу и убежала.

Автор видео: Евгений Евсеев

Как сообщал УНИАН, ранее в интернете прославился песец, который долго выпрашивал у рыбака еду, а затем вернулся к нему с подругой-лисой. 

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Теги: #хитрая норка#норка забрала улов