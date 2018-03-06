Северная Корея назвала условия отказа от ядерного оружия

О готовности Пхеньяна отказаться от ядерного оружия в обмен на гарантии безопасности, заявил советник президента Южной Кореи по вопросам нацбезопасности. Сеул и Пхеньян договорились о встрече на высшем уровне.

КНДР готова отказаться от ядерного оружия, если получит гарантии безопасности.

Об этом во вторник, 6 марта, заявил советник президента Южной Кореи по вопросам национальной безопасности через несколько часов после возвращения из Пхеньяна, как сообщает DW.

Специальная делегация из Сеула находилась в Пхеньяне с двухдневным визитом. Целью спецпосланников было посодействовать переговорам между Вашингтоном и Пхеньяном относительно ядерного оружия. Делегацию принял лидер КНДР Ким Чен Ын.

Кроме того, Южная Корея и КНДР договорились провести встречу на высшем уровне в апреле этого года и создать телефонную линию для связи между главами государств. Об этом заявили в администрации президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина.

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Ким Чен Ын после переговоров со спецпосланцями из Сеула заявил о "стойком желании" улучшить отношения Северной и Южной Корей, а также достичь прогресса в вопросе воссоединения на Корейском полуострове, сообщила северокорейское информагентство KCNA.

В середине февраля лидер Северной Кореи Ким Чен Ын пригласил президента Южной Кореи посетить КНДР "как можно скорее". Мун Чжэ Ин заявил, что для встречи нужно создать необходимые условия, в том числе возобновить диалог между КНДР и США.

В феврале спортсмены из КНДР приняли участие в Зимней Олимпиаде в Южной Корее. Атлеты двух Корей прошли во время открытия под общим флагом. Это событие в мире расценили как важный сигнал снижения напряжения в отношениях двух стран.