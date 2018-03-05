Ким Чен Ын впервые встретился с делегацией Южной Кореи
13:08, 05 марта 2018Мир
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В делегацию входят руководитель управления национальной безопасности Южной Кореи Чон Ый Ён и начальник разведывательного управления Со Хун.
Ким Чен Ын / REUTERS
Глава КНДР Ким Чен Ын проводит в Пхеньяне встречу в высокопоставленной делегацией Южной Кореи.
Отмечается, что это первая встреча с официальными лицами из Южной Кореи с момента прихода Ким Чен Ына к власти в 2011 году, передает CNN.
В делегацию входят руководитель управления национальной безопасности Южной Кореи Чон Ый Ён и начальник разведывательного управления Со Хун.
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Ранее сообщалось, что южнокорейские власти направят в Северную Корею двух спецпосланников для помощи в налаживании диалога между Пхеньяном и Вашингтоном.
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