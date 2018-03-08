Южнокорейская делегация вылетела в США с посланием от Ким Чен Ына

Как отмечается, начальник Управления национальной безопасности при президенте Южной Кореи Чон Ый Ён проинформирует американскую сторону об итогах его визита в КНДР.

Представитель президента Южной Кореи отправится в США с «засекреченным посланием» от руководства КНДР, передает «Ренхап» со ссылкой на источники.

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Как отмечается, начальник Управления национальной безопасности при президенте Южной Кореи Чон Ый Ён проинформирует американскую сторону об итогах его визита в КНДР.

Источники агентства сообщали, что после поездки в США советник южнокорейского президента планирует посетить Китай, Россию и Японию. Чон Ый Ён лично проинформирует лидеров в Пекине, Москве и Токио об итогах переговоров в Пхеньяне.

Ким Чен Ын впервые с 2011 года принял 5 марта в Пхеньяне делегацию из Южной Кореи во главе с Чон Ый Ёном.