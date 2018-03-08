Тиллерсон увидел «позитивные знаки» со стороны КНДР

По его словам, первый шаг — общение, а не переговоры.

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что со стороны КНДР исходят «потенциально позитивные знаки», однако страны еще далеки от переговоров.

Об этом сообщает Associated Press.

«Есть потенциально позитивные знаки от КНДР… Но мы далеки от переговоров», — сказал Тиллерсон.

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По его словам, первый шаг — общение, а не переговоры. Однако, он не уверен, что есть надлежащие условия для переговоров о северокорейской ядерной программе.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о прогрессе в ситуации с Северной Кореей.