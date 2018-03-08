Тиллерсон увидел «позитивные знаки» со стороны КНДР

15:19, 08 марта 2018
Мир
348 0
Рекс Тиллерсон / REUTERS

Об этом сообщает Associated Press.

«Есть потенциально позитивные знаки от КНДР… Но мы далеки от переговоров», — сказал Тиллерсон.

Читайте такжеЮжнокорейская делегация вылетела в США с посланием от Ким Чен Ына

По его словам, первый шаг — общение, а не переговоры. Однако, он не уверен, что есть надлежащие условия для переговоров о северокорейской ядерной программе.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о прогрессе в ситуации с Северной Кореей.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #США и КНДР#Тиллерсон о КНДР