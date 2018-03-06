КНДР и Южная Корея договорились углублять отношения - СМИ

Ким Чен Ын заявил о "решительном желании" улучшить отношения Северной и Южной Корей, а также достичь прогресса в вопросе воссоединения на Корейском полуострове.

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын впервые принял специальную делегацию в составе высокопоставленных чиновников в сфере безопасности из Южной Кореи. Ким Чен Ын заявил о своем "решительном желании достичь энергичного прогресса" в отношениях между Северной и Южной Кореями и в процессе их воссоединения. Об этом во вторник, 6 марта, сообщает DW.

Лидер КНДР и южнокорейские спецпосланники обменялись мнениямиотносительно смягчения военной напряженности вокруг Корейского полуострова и договорились активировать диалог и сотрудничество. Делегация вручила лидеру КНДР письмо от президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина. Ким Чен Ын в связи с этим письмом отдал приказы относительно "практических шагов", передает KCNA. Сообщается также о "удовлетворительной договоренности", которой достигли стороны относительно возможности встречи лидеров двух государств в будущем.

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Спецспосланники из Сеула отправились с двухдневным визитом в Пхеньян, 5 марта. Их целью было посодействовать переговорам между Вашингтоном и Пхеньяном относительно ядерного разоружения. Ранее сообщалось, что в составе делегации из десяти человек - пятеро топ-чиновников в сфере безопасности, среди которых - глава южнокорейской разведки и советник по вопросам национальной безопасности.

В середине февраля лидер Северной Кореи Ким Чен Ын пригласил президента Южной Кореи посетить КНДР "как можно скорее". Мун Чжэ Ин заявил, что для встречи нужно создать необходимые условия, в том числе возобновить диалог между КНДР и США.

В феврале спортсмены из КНДР приняли участие в Зимней Олимпиаде в Южной Корее. Атлеты двух Корей прошли во время открытия под общим флагом. Это событие в мире расценили как важный сигнал снижения напряжения в отношениях двух стран.