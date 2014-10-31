The Guardian: российский газ вновь потечет в Украину благодаря заключению нового газового договора

В статье под названием «Российский газ вновь потечет в Украину благодаря заключению нового газового договора», опубликованной в британской газете The Guardian, сообщается о том, что представители Украины, России и Европейского союза подписали в четверг соглашение о возобновлении поставок российского природного газа в Украину в течение зимы после нескольких месяцев задержки во время конфликта в Украине.

Президент Еврокомиссии Жозе Мануэл Баррозу, который был свидетелем церемонии трехстороннего подписания договора в Брюсселе и который готовится покинуть свой пост в пятницу, сказал: «Теперь нет причин для того, чтобы люди в Европе замерзали этой зимой».

Переговоры были приостановлены рано утром, поскольку Москва хотела получить больше гарантий от ЕС в том, что он поможет Украине заплатить за газ. Они возобновились в четверг вечером, после чего удалось достичь соглашения.

Европейские чиновники отметили, что и представители России и представители Украины усердно пытались добиться обязательств от западного блока, при этом Москва хотела, чтобы ЕС помог Украине оплатить долги перед «Газпромом», а украинские власти беспокоились о том, чтобы заключить договор, который они могли бы представить своим украинским избирателям, как выгодную сделку, согласно которой Украина не будет переплачивать за жизненно важные поставки российских энергоресурсов.

Украинский премьер-министр Арсений Яценюк заявил в Киеве, что ЕС согласился быть гарантом для Украины, чтобы Россия заключила соглашение, в частности, о цене, по которой Украина смогла бы платить.

Некоторые критики России задаются вопросом, были ли в этом случае главным мотивом для нее финансы или же вопрос о продолжении споров с бывшей советской республикой Украиной и ее западными союзниками остается на дипломатической повестке дня Москвы.

Украина ведет переговоры с действующими кредиторами, ЕС и Международным валютным фондом.

Перерыв в газовых поставках имел незначительное влияние в течение последних месяцев. Но давление усиливалось, поскольку нужно было достичь соглашения до того, как температура воздуха опуститься ниже нуля.

Еврокомиссар по вопросам энергетики Гюнтер Эттингер, который выступает в качестве посредника, также покинет свой пост в пятницу, открыв путь для новой Европейской комиссии.

«Теперь мы можем сказать европейским гражданам, что мы можем гарантировать безопасность поставок в течение зимы», – сказал он, подразумевая соглашение на сумму $4,6 млрд о поставках российского природного газа в Украину.

По словам Эттингера, это соглашение на сумму $4,6 млрд должно действовать и весной, и что это, возможно, «первый признак ослабления напряжения в отношениях между двумя соседними странами».

Поставки газа в страны-члены ЕС, которые соседствуют с Украиной на западе, также будут стабильными. Газ будет транспортироваться по украинскому трубопроводу, а Россия будет получать выгоду от продажи своих энергоносителей.

Обе стороны были близки к заключению соглашения в сентябре, но в последние недели между ними появились большие разногласия

Выборы, которые состоялись в Украине на прошлых выходных, привели к власти проевропейское правительство, что может еще больше увеличить напряженность в отношениях с Москвой, хотя постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов сказал во вторник, что теперь, когда выборы прошли, напряжение может уменьшиться.

Украинская компания «Нафтогаз» отложила $3,1 млрд на специальный депозитный счет, чтобы оплатить долг.

Украинские власти утверждают, что они работают над тем, чтобы получить дополнительные средства из всех возможных источников финансирования, в том числе из ЕС. Еврокомиссия рассматривает вопрос о предоставлении дополнительного кредита в размере 2 млрд евро, о чем попросили украинские власти на прошлой неделе.

Россия обеспечивает третью часть потребностей Европейского союза в природном газе, половина транспортируется через Украину.

Украина, в свою очередь, покупает 50% своего газа у России. Тем не менее, несмотря на то, что у нее есть запасы газа в хранилищах, на эту зиму Украине не хватает около 3-4 млрд кубометров, в зависимости от погоды.

В России прибыль от экспорта природного газа составляет примерно пятую часть национального бюджета.

Санкции в отношении России, которые европейские чиновники во вторник решили оставить без изменений пока конфликт в Украине продолжается, подрывают и без того слабую экономику.