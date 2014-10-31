Начальником милиции Киевской области стал заместитель командира батальона "Азов"

Об этом на странице в соцсети написал советник министра Антон Геращенко. "Глава МВД Арсен Аваков во время торжественного собрания по поводу награждения милиционеров, принявших участие в антитеррористической операции, заявил о том, что он назначил 35-летнего заместителя командира батальона "Азов", подполковника милиции Вадима Трояна начальником милиции Киевской области... Теперь милиция Киевской области станет примером для всей остальной Украины", - написал он.

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Антон Геращенко уточнил, что Вадим Троян пришел добровольцем батальон "Азов" в мае месяце. Он освобождал от боевиков Мариуполь, участвовал в иловайской операции.

Как сообщал УНИАН, 29 октября начальник главного управления МВД в Киевской области Ярослав Голомша уволен с занимаемой должности в соответствии с законом о люстрации.