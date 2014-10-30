Главного милиционера Киевщины Голомшу люстрировали

Начальник главного управления МВД Украины в Киевской области Ярослав Голомша уволен с занимаемой должности в соответствии с законом о люстрации.

Об этом говорится в государственном реестре лиц, в отношении которых применены положения закона Украины "Об очищении власти" на сайте Министерства юстиции Украины.

Голомша уволен приказом Министерства внутренних дел Украины от 27.10.2014 № 2238 о/с.

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«Освобождение на основаниях, предусмотренных Законом Украины "Об очищении власти" (пункт 7 части первой статьи 36 Кодекса Законов о труде Украины") и запрет занимать должности, относительно которых осуществляется очищение власти (люстрация) на протяжении 10 лет», - говорится в сообщении.

Напомним, Ярослав Голомша был назначен на эту должность в апреле 2014 года.

Ранее УНИАН сообщал, что брата Ярослава Голомши, Николая Голомшу уволили с должности первого заместителя генпрокурора в порядке исполнения закона о люстрации.

Позже Николай Голомша заявил, что намерен обжаловать свое увольнение с должности в суде.