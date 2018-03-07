Порошенко в ближайшее время посетит Германию: будет обсуждать «Северный поток-2»

Президент Украины подчеркнул, что европейские страны демонстрируют солидарность с Украиной в вопросе «Северного потока-2».

Президент Украины Петр Порошенко в ближайшие недели посетит Германию, где, в частности, будет обсуждать вопросы строительства газопровода «Северный поток-2».

Читайте такжеУкраинский интерес. Стокгольмский дубль, воинствующий Путин и усилия в КишиневеОб этом президент сообщил в интервью трем украинским телеканалам.

«В ближайшие дни я собираюсь посетить Германию, в течение двух-трех недель. Я поздравил Германию, наконец, с формированием коалиции. Я уверен, что будет сформировано новое правительство. И эта тема (строительство «Северного потока-2»), безусловно, будет в повестке дня наших переговоров», - сказал он.

Президент отметил, что после решения Стокгольмского арбитража обсуждал тему «Северного потока-2» с руководством Финляндии и Швеции, а также во время вчерашних переговоров с вице-президентом Соединенных Штатов Америки.

Порошенко подчеркнул, что европейские страны демонстрируют солидарность с Украиной в вопросе «Северного потока-2».

«На сегодняшний день речь идет об энергетической безопасности мира и целого континента, крупнейшего рынка в мире. Если кто-то считает безопасным, чтобы такая Россия имела более 50% поставок газа, и в любое время могла его перекрыть, я думаю, что понимание шаг за шагом, день за днем к европейцам приходит», - подчеркнул он.

По словам Порошенко, когда европейцы услышали последнее выступление президента России Владимира Путина в Госдуме, то поняли, что украинский президент говорит не только о защите суверенитета и территориальной целостности Украины от российской агрессии, а речь идет о вопросах безопасности всех европейских стран. Он добавил, что это обеспечивает единство Европейского Союза уже более 3,5 лет вокруг вопросов санкций за незаконную аннексию Крыма и агрессию на Востоке Украины.

«Я очень оптимистичен относительно защиты интересов Украины и относительно эффективной и скоординированной позиции касательно строительства« Северного потока-2 », - подчеркнул глава государства.

Справка УНИАН. Проектом «Северный поток-2» предусмотрено строительство и работа двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море в Германию. Новый трубопровод планируется построить рядом с уже существующим «Северным потоком-1».

Председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев заявлял, что «Северный поток-2» никак не способствует диверсификации поставок газа в Евросоюз и не обеспечивает ему доступ к новым источникам газа. Кроме того, Коболев отмечал, что этот газопровод может лишить Украину доходов от транзита.

Также, по данным Коболева, правительство Германии планирует в марте предоставить окончательное разрешение на строительство газопровода «Северный поток-2».