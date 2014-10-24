Голомша обжалует в суде свое увольнение
22:22, 24 октября 2014Политика
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Первый заместитель генпрокурора Николай Голомша намерен обжаловать свое увольнение с должности в суде.
Голомша обжалует в суде свое увольнение / facebook.com/gp.gov.ua
Об этом он сказал в комментрарии коеспондентові УНИАН.
"Я не ожидал этого, но я получил сообщение. Готовлюсь к суду (чтобы восстановиться в должности - УНИАН), - сказал он.
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По словам Голомши такой ход событий он связывает с тем, что "нежелателен в этой ситуации".
Напомним, генеральный прокурор Виталий Ярема уволил Николая Голомшу с должности первого заместителя генерального прокурора.
Согласно приказу от 23 октября Голомша уволен в связи с прекращением трудового договора в соответствии с п. 7-2 ст. 36 Кодекса законов о труде, то есть из оснований, предусмотренных законом "Об очищении власти" (о люстрации).
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