Голомша обжалует в суде свое увольнение

Об этом он сказал в комментрарии коеспондентові УНИАН.

"Я не ожидал этого, но я получил сообщение. Готовлюсь к суду (чтобы восстановиться в должности - УНИАН), - сказал он.

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По словам Голомши такой ход событий он связывает с тем, что "нежелателен в этой ситуации".

Напомним, генеральный прокурор Виталий Ярема уволил Николая Голомшу с должности первого заместителя генерального прокурора.

Согласно приказу от 23 октября Голомша уволен в связи с прекращением трудового договора в соответствии с п. 7-2 ст. 36 Кодекса законов о труде, то есть из оснований, предусмотренных законом "Об очищении власти" (о люстрации).