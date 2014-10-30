«Антикоррупционный кодекс»: быть или не быть

Ни для кого не секрет, что вопрос коррупции остается одной из главных проблем для Украины. Именно отсутствие шагов по борьбе с этим явлением привело к неэффективной работе государственных институтов, а также стало одной из причин массовых протестов в конце 2013 - начале 2014 годов.

Многолетняя, но безуспешная борьба с этим явлением в нашей стране непроизвольно подталкивала к выводу: любые шаги, направлены на борьбу с коррупцией, скорее имитация, чем реальные намерения украинской власти что-либо улучшить… В октябре, накануне выборов нового парламента, депутаты снова вспомнили о борьбе с коррупцией. Им, наконец, удалось утвердить основы государственной антикоррупционной политики на 2014 - 2017 годы. Здесь следует выделить несколько особенно важных пунктов:

а) внедрение эффективных антикоррупционных программ в центральных органах исполнительной власти, а также в государственных, казенных, коммунальных предприятиях и хозяйственных обществах, в которых государственная или коммунальная доля акций превышает 50 %.

б) устранение рисков коррупции и внедрение прозрачной системы проведения государственных закупок;

в) преодоление коррупции в судопроизводстве.

Принятие антикоррупционных законов, однозначно, хорошая идея, однако механизмы, благодаря которым удастся заставить эти благие намерения работать, пока неясны.

Как известно, в трехмесячный срок со дня вступления в силу вышеупомянутого Закона, Кабмин должен разработать механизм выполнения задач по реализации основ антикоррупционной политики. Поэтому, насколько серьезно правительство настроено на борьбу с коррупцией, можно будет сказать не ранее, чем через квартал.

Важной частью вышеуказанной стратегии является законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по определению конечных выгодоприобретателем юридических лиц и публичных деятелей». Согласно букве закона, предприятия, кроме государственных и коммунальных, обязаны устанавливать своего конечного бенефициара, регулярно обновлять и хранить информацию о нем и предоставлять ее государственному регистратору, в случаях и в объеме, предусмотренных законом. В документе красиво выписано, кто такой бенефициар, какая именно информация о нем должна быть раскрыта, и каким образом это должно быть сделано. Но конкретный механизм выявления бенефициара не прописан.

В таком случае, на основании каких документов его будут идентифицировать? Трастовой декларации от акционера нерезидентной компании? Учитывая, что концепт «доверительной собственности» для Украины пока непривычен и малопонятен, определить «конечного выгодоприобретателя» может быть не так просто, как видится законодателям.

Тем временем, наказание за непредставление информации о конечном бенефициаре уже назначено: штраф от 1 тысячи до 2 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или общественные работы на срок от 160 до 240 часов.

Закон также должен обеспечить доступ к Госреестру прав на недвижимое имущество. Правда, следует отметить, что, на сегодняшний день, в Госреестре информация о правах недвижимого имущества присутствует далеко не на все объекты. Поэтому, какой механизм заполнения пробелов будет использован, пока остается неясным. Как реестр будет проверять достоверность полученной информации, и каким образом она будет обновляться - также не очевидно.

Другими словами, новые законы - новые вопросы.

Однозначно, для внедрения подобных сложных изменений необходимо время, четко прописанные механизмы, а не предвыборная спешка. Также важно использовать международный опыт, чтобы не повторять чужих ошибок.

Масштабы и механизмы борьбы с коррупцией в той же Европе зависят от государства. Например, в Германии, где существует высокий уровень ответственности и сознательности чиновников, которые помнят, что малейшая ошибка может поставить под вопрос их многолетнюю карьеру, радикальных законов для борьбы с коррупцией не существует. В то же время, в Италии, чтобы очистить госаппарат, была проведена беспрецедентная по своим масштабам антикоррупционная операция «Чистые руки». В результате чего за решеткой оказалось около 50 тысяч человек, а в стране начались кардинальные изменения в законодательстве и реформа правоохранительной системы. К слову, во многом эта кампания стала успешной благодаря немногочисленным честным судьям, которые были готовы бороться со старым режимом.

Учитывая все это, очевидно, что одно лишь принятие законопроектов не гарантирует их выполнения. А контроль общественности хоть и есть необходимым элементом, но не является достаточным. Другими словами, без глубокой реформы правоохранительной и судебной систем, контроль и выполнение нововведений будет невозможным.

Наталья Ульянова, директор департамента международного налогового планирования Юридческой фирмы ICF Legal Serviсe