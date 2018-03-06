Экс-глава МИД Кожара заявил о вмешательстве Евросоюза и США во внутренние дела Украины во время Евромайдана

На суде по делу о госизмене Януковича он отказался назвать конкретные фамилии представителей стран ЕС и США, которые оказывали давление.

Экс-министр иностранных дел в правительстве Николая Азарова Леонид Кожара заявляет, что представители стран ЕС и США вмешивались во внутренние дела Украины во время Евромайдана в 2013-2014 годах.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил во время допроса в Оболонском районном суде города Киева, который рассматривает дело о государственной измене бывшего президента Виктора Януковича.

«Из своего опыта и в соответствии с моими полномочиями министра иностранных дел, я хочу с уверенностью сказать, что были (вмешательство во внутренние дела Украины - УНИАН) такие признаки», - сказал Кожара.

По его словам, средства влияния и давления происходили по двум основным направлениям.

«Линия первая - навязывание руководству Украины определенных сценариев по урегулированию событий. И линия вторая - недопущение в жизнь руководством Украины мер, предусмотренных законодательством по обеспечению безопасности и демократического процесса в центре Киева», - отметил Кожара.

В то же время он отказался назвать конкретные фамилии представителей стран ЕС и США, которые оказывали это давление.

Справка УНИАН. Янукович обвиняется в совершении госизмены, пособничестве представителям власти РФ, в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины, в нарушении порядка, установленного Конституцией, ведении агрессивной войны, то есть преступлениях, предусмотренных ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 437 Уголовного кодекса.

29 июня 2017 года коллегия Оболонского райсуда Киева удовлетворила ходатайство стороны обвинения о специальном судебном производстве по делу Януковича.