Годовщина расстрела Майдана: США почтили память украинских героев и призвали Киев ускорить реформы

За последние четыре года Украина сделала важные шаги, но предстоит еще большая работа, чтобы выполнить обещания Майдана и раскрыть потенциал Украины.

США призвали власти Украины выполнить обещания на Евромайдане четыре года назад. Об этом сообщает пресс-служба Госдепа.

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"Четыре года назад украинцы из всех слоев общества и всех регионов страны объединились на Майдане, центральной площади Киева, чтобы потребовать от своего правительства признания выбора граждан Украины присоединиться к Европе. Десятки украинцев – Небесная сотня – отдали свои жизни ради мечты о лучшей Украине. Соединенные Штаты будут и впредь стоять рядом с Украиной, поскольку она сталкивается с продолжающейся российской агрессией, в результате которой погибло более 10 тыс. человек и были переселены более 1,6 млн украинцев", – сказано в сообщении.

За последние четыре года Украина сделала важные шаги, но предстоит еще большая работа, чтобы выполнить обещания Майдана и раскрыть потенциал Украины.

"Соединенные Штаты призывают лидеров Украины удвоить свои усилия по осуществлению глубоких, всеобъемлющих и своевременных реформ, необходимых для создания стабильной, демократической, процветающей и свободной страны, которую заслуживают украинцы. Мы гордимся тем, что работаем с народом Украины в память жертв, принесенных четыре года назад за европейское будущее Украины", – добавили в американском внешнеполитическом ведомстве.