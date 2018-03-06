Мать Агеева призвала Трампа и Путина обменять пленных украинцев на российских солдат (видео)

В заявлении на английском языке Светлана Агеева просит главу США и стран-участниц «нормандской четверки» оказать содействие в ускорении переговоров по обмену пленными.

Шанс для украинских пленников в России. Обменять Олега Сенцова, Стаса Клых, Павла Гриба и многих других незаконно задержанных украинцев на российских солдат, воевавших на Донбассе, призвала мама россиянина Виктора Агеева.

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В заявлении на английском языке Светлана Агеева просит главу США и стран-участниц «нормандской четверки» оказать содействие в ускорении переговоров по обмену пленными. Отдельное обращение — на русском языке — адресовано Путину. «Наши дети должны вернуться домой. Украинские матери ждут своих сыновей: Олега Сенцова, Стаса Клыха, Павла Гриба и многих других, а я жду Виктора», — говорится в нем.

Его арестовали в прошлом году на Луганщине и два месяца назад приговорили к 10 годам заключения за террористическую деятельность. Светлана Агеева просит руководителей США и стран нормандской четверки помочь ускорению переговоров между Киевом и Москвой об обмене заложниками.