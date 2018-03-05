НАБУ получило доступ к звонкам харьковской судьи: она хотела отдать арестованный газ фирме Онищенко

Суд дал доступ НАБУ к сведениям о звонках с мобильного судьи Татьяны Денисюк за период с 04.11.2016 по 19.02.2018.

Соломенский суд Киева дал доступ детективам НАБУ к данным о телефонных соединениях судьи Хозяйственного суда Харьковской области Татьяны Денисюк.

Об этом сообщает "Судебный репортер" со ссылкой на определение суда от 27 февраля.

Национальное антикоррупционное бюро с 3 января 2017 года проводит расследование уголовного производства №42017000000000011 по признакам злоупотребления властью и служебным положением, что повлекло тяжкие последствия.

По версии сыщиков, судья Денисюк 21 декабря 2016 года постановила неправосудное решение по иску ООО "Карпатнадраинвест" к ПАО "Укргазвыдобування" в лице филиала "Шебелинкагазвыдобування".

Судья обязал "Укргазвыдобування" передать "Карпатнадраинвест" природный газ, добытый по договору о совместной инвестиционной и производственной деятельности, зная, что газ был арестован по "газовому делу" или так называемому делу Онищенко. Всего суд постановил передать около 11 млн тонн газа.

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В НАБУ предполагают, что у судьи Денисюк и его секретаря могло быть внепроцессуальное общение с представителями компании "Карпатнадраинвест", которая считается подконтрольной нардепу Александру Онищенко.

Суд дал детективам доступ к сведениям о телефонных соединениях с мобильного судьи Татьяны Денисюк за период с 04.11.2016 по 19.02.2018. Аналогично детективы получили доступ к такой же информации с телефона представителя ПАО "Укргазвыдобування".

Напомним, что по версии следствия, к преступной организации Александра Онищенко входило более 20 человек, а убытки "Укргазвыдобування" от ее деятельности оценивается в более 740 млн грн.

18 декабря суд дал разрешение на заочное расследование в отношении Онищенко. В то же время известно, что Испания рассматривает запрос Украины об экстрадиции Онищенко.