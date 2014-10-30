Боевики проводят журналистам из РФ "туры" к 32-му блокпосту, хвастаясь "победой под Смелым"

Об этом пишет в Facebook руководитель Центра военно-политических исследований "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук.

"Для многочисленных российских журналистов боевиками организованы "информационные туры" к бывшему блок-посту №32, оставленному украинскими войсками", – говорится в сообщении.

Читайте такжеБойцы 32-го блокпоста: "Боевики оказались большими людьми слова, чем наши генералы" (видео)Согласно данным эксперта, представителям российских СМИ демонстрируют остатки украинской бронетехники и якобы места захоронения погибших украинских военнослужащих.

Как добавил Тымчук, боевики во время "экскурсий" к блокпосту рассказывают о своей "великой победе под Смелым".

Как сообщал УНИАН, боевики с середины октября начали активно атаковать 32-й блокпост Национальной гвардии на Луганщине. Украинские военные попали в окружение, всего за время боев под Смелым погибли 10 военных.