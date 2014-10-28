СНБО: 32-блокпост окончательно оставлен, за время боев там погибло более 10 бойцов (видео)

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил спикер Информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко.

По его словам, отвод военнослужащие прошел без потерь среди личного состава и техники.

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Как отметил Лысенко, сейчас военнослужащим предоставляется психологическая помощь, после чего им будет предоставлен отпуск.

Также Лысенко отметил, с начала сентября, когда террористы пытались захватить этот блокпост, потери сил АТО превысили 10 человек и сейчас осуществляется идентификация нескольких тел.

Отвечая на вопрос журналистов, Лысенко отметил, что "32-й блокпост как такой, который находился сначала на территории недалеко от населенного пункта Смелое, действительно, уже не считается блокпостом украинских военнослужащих».

Вместе с тем Лысенко отметил, что в СНБО пока нет информации о том, какую контролируемую площадь украинские силы потеряли из-за отвода личного состава с блокпоста. При этом спикер СНБО отверг, что это был не уход с позиций. "Это отвод личного состава, которой нес службу на этом блокпосту", - сказал Лысенко.

Как сообщал УНИАН, террористы с середины октября активно атаковали 32-й блокпост Национальной гвардии на Луганщине.

Ранее волонтеры сообщали, что бойцы на этом блокпосту уже несколько суток находятся в окружении и без воды. По их данным, боевики заминировали все подступы к блокпосту. Они не дают ни доставить окруженным солдатам воду, ни отвести их с позиции.

26 октября президент Украины сообщил, что окруженный 32-й блокпост в с. Смелое Луганской области обеспечен питьевой водой.