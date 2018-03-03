Всех задержанных в палаточном городке возле Верховной Рады отпускают из полиции - Семенченко

Депутат сообщил, что статус всех задержанных - свидетели.

Всех задержанных сегодня в палаточном городке возле здания Верховной Рады Украины отпускают из отделений полиции.

Об этом сообщил народный депутат из фракции «Самопомич» Семен Семенченко на своей странице в Facebook.

«Незаконно задержанных, избитых и ограбленных людей из палаточного городка выпускают всех. Из Шевченковского и Печерского отделений полиции. Их статус - свидетель», - написал он.

В то же время, отметил депутат, в больницах остаются пострадавшие с черепно-мозговыми травмами.

«Больше всего пострадали женщины и старики, которые пришли поддержать ветеранов. Сейчас забираем «свидетелей» и едем по больницам», - добавил Семенченко.

Читайте такжеДым, кровь и толпы правоохранителей: как разогнали палаточный городок под Радой (фоторепортаж)Как сообщал УНИАН, сегодня полиция очистила палаточный городок под Верховной Радой и задержала 50 его жителей. По словам заместителя председателя Нацполиции - начальника полиции Киева Андрея Крищенко, следственные действия в палаточном городке проводятся относительно событий 27 февраля, когда пострадали 14 правоохранителей.

В Нацполиции заявили, что во время проведения следственных действий возле Верховной Рады правоохранители изъяли 9 гранат РГД-5, «коктейли Молотова» и 5 дымовых мин, а также задержали более сотни человек, которые оказывали сопротивление полиции.

Напомним, что 27 февраля возле ВР произошли столкновения между правоохранителями и митингующими. Участники митинга принесли под стены здания покрышки и хотели их поджечь. Работники полиции пытались пресечь их действия, однако активисты начали бросать камни и бутылки с зажигательной смесью в сторону правоохранителей. Тогда были задержаны 9 активистов.