Боевики более 40 раз нарушили "режим тишины", среди военных есть раненые – штаб АТО

07:38, 30 октября 2014
Политика
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Боевики продолжают попытки дестабилизации ситуации на Востоке Украины.

REUTERS

Как сообщает пресс-центр АТО в Facebook, ночью неконтролируемые вооруженные формирования вели минометный, артиллерийский огонь и огонь из РСЗО БМ-21 Град по позициям сил АТО и населенным пунктам, находящихся под контролем силовиков.

В том числе были обстреляны блокпосты в районе населенных пунктов Новомихайловка, Тоненькое, Дебальцево, Золотое, Малоорловка.

Всего за сутки боевики более 40 раз нарушали "режим тишины". В том числе произошло два боевых столкновения в районах населенных пунктов Петровское и Крымское.

Читайте такжеСилы АТО отразили атаку боевиков возле Чернухино (карта АТО)По их результатам среди украинских военнослужащих есть пострадавшие. Информация относительно их количества и характера травм уточняется.

В районе Мариуполя и Донецкого аэропорта ночью обстрелов не зафиксировано, обстановка подконтрольна силам АТО.

Как сообщал УНИАН, вчера артиллерийские подразделения сил антитеррористической операцииуничтожили огневые точки боевиков, которые обстреливали пригород Мариуполя.

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