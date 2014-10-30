Боевики более 40 раз нарушили "режим тишины", среди военных есть раненые – штаб АТО
Боевики продолжают попытки дестабилизации ситуации на Востоке Украины.
Как сообщает пресс-центр АТО в Facebook, ночью неконтролируемые вооруженные формирования вели минометный, артиллерийский огонь и огонь из РСЗО БМ-21 Град по позициям сил АТО и населенным пунктам, находящихся под контролем силовиков.
В том числе были обстреляны блокпосты в районе населенных пунктов Новомихайловка, Тоненькое, Дебальцево, Золотое, Малоорловка.
Всего за сутки боевики более 40 раз нарушали "режим тишины". В том числе произошло два боевых столкновения в районах населенных пунктов Петровское и Крымское.
Читайте такжеСилы АТО отразили атаку боевиков возле Чернухино (карта АТО)По их результатам среди украинских военнослужащих есть пострадавшие. Информация относительно их количества и характера травм уточняется.
В районе Мариуполя и Донецкого аэропорта ночью обстрелов не зафиксировано, обстановка подконтрольна силам АТО.
Как сообщал УНИАН, вчера артиллерийские подразделения сил антитеррористической операцииуничтожили огневые точки боевиков, которые обстреливали пригород Мариуполя.