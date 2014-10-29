Один из крупнейших иностранных банков ограничил выдачу кредитов российским компаниям

О том, что "Райффайзенбанк" снизил свою активность на российском рынке, сообщили 3 источника в банках, работающих в корпоративном сегменте, а также топ-менеджер крупной компании, который рассчитывал получить в банке кредит, пишет РБК.

«Некоторое время назад мы общались с представителями Raiffeisen Bank International AG (материнская структура "Райффайзенбанка"). Обсуждалось участие банка в кредитовании нашей компании, – рассказывает топ-менеджер компании. – Но привлечь кредит нам не удалось, потому что в банке заявили, что лимиты на российские компании закрыты, а российская дочка – "Райффайзенбанк" – кредиты пока выдавать не будет».

Читайте такжеВ России признались, что рост цен на продукты в 2014 году обгонит инфляцию

Топ-менеджер "Райффайзенбанка" утверждает, что банк стал менее заметен в сделках, что, скорее всего, стало следствием корректировки его бизнес-политики. «Если раньше он участвовал в каждой второй сделке, то теперь – примерно в каждой четвертой», – говорит он.

Пресс-служба "Райффайзенбанка" также подтвердила, что банк начал контролировать интенсивный рост портфеля.

«По итогам девяти месяцев рост корпоративного портфеля "Райффайзенбанка" в рублях составил 20%. Рост обусловлен увеличением спроса на кредиты по одобренным кредитным линиям. Эти показатели значительно превышают рост корпоративного портфеля системы в целом», – говорит член правления "Райффайзенбанка" Оксана Панченко, добавляя, что крупные сделки принимаются в работу, но с учетом времени их одобрения выдачи по ним будут уже в 2015 году.

Ранее УНИАН сообщал, что "Райффайзен Банк Аваль" в январе-сентябре получил 1,37 млрд гривень убытка.