Порошенко инициирует более жесткую проверку при получении гражданства

Также предлагаеться обеспечить дополнительный контроль за въездом в Украину граждан страны-агрессора.

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) сегодня планирует обсудить изменения в законы о правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства и о пограничном контроле.

Читайте такжеВ Украине началась проверка всех, кто получил украинское гражданство за годы независимостиКак передает корреспондент УНИАН, об этом президент Петр Порошенко сообщил во время заседания СНБО.

«Во втором пункте повестки дня мы обсуждаем изменения законов о правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства, изменения в закон о пограничном контроле. Направлены они на то, чтобы обеспечить дополнительный контроль над въездом в Украину граждан страны агрессора, усилить правовую основу механизма предварительной проверки оснований для прибытия в Украину с использованием электронной почты. Наконец, это должно заработать и иметь законодательное обеспечение», - сказал президент.

«Мы должны жестче проверять основания для получения гражданства. Это не должно быть внутри районной структуры. Вообще сузить круг лиц, имеющих право становиться гражданами по территориальному происхождению. Я так думаю, Арсен Борисович (Аваков), что те, кто прибывал на территорию до 1991 года и планировали принять гражданство, 27 лет - очень достаточно для того, чтобы определить свою судьбу: хотят они быть гражданами Украины, или нет», - сказал Порошенко.

По его словам, следует усилить в этой части полномочия комиссии по вопросам гражданства.