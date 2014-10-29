Яценюк хочет формировать Кабмин по примеру Европейской комиссии

На заседании Кабинета министров он заявил, что считает необходимым обсуждать кандидатуры на должности министров в ходе публичных коалиционных слушаний, которые будут транслироваться в прямом эфире.

Читайте такжеКоалицию и правительство сформируют в течение 20 дней – Яценюк

Арсений Яценюк отметил, что каждый кандидат на должность министра должен в течение 10 минут представить презентацию своего видения реформ в той отрасли, за которую будет отвечать. После этого в течение двух часов он будет отвечать на вопросы.

По словам премьера, формирование правительства и коалиции должно проходить прозрачно. "Это те принципы, на которых мы предлагаем сформировать коалицию. Убежден, что президент поддерживает такой подход. От этих принципов прозрачности и публичности я не отойду. Если мой подход не поддерживается, тогда кто-то другой будет формировать коалицию", - сказал он.

Также премьер допустил изменения структуры Кабинета министров. "Если мы сформировали коалицию на тех принципах и ценностях, которые только что объявлены, то тогда мы проведем все необходимые политические консультации с другими участниками коалиции и утвердим новую структуру Кабинета министров. Напомню, что в соответствии с действующим законом, премьер-министр вносит представление на назначение соответствующих министров, а это значит, что от этого зависит и структура Кабмина", - сказал Арсений Яценюк.