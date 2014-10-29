Партия Яценюка предлагает назвать коалицию "Европейская Украина"
12:38, 29 октября 2014Политика
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Премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявляет, что "Народный фронт" подготовил свой проект коалиционного соглашения и предлагает назвать будущую коалицию "Европейская Украина".
Яценюк рассказал о планах относительно создания коалиции / УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на пресс-конференции в Киеве.
"Мы подготовиликоалиционное соглашение", - сказал Яценюк.
По его словам, там содержится 36 законопроектов, которые нужно принять до конца года, и план действий нынешнего правительства по имплементации Соглашения об ассоциации Украина-Евросоюз.
Читайте такжеВ новом Кабмине планируют создать новую должность вице-премьера по евроинтеграцииПо словам Яценюка, "Народный фронт" предлагает назвать будущую коалицию "Европейская Украина".
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