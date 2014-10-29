Партия Яценюка предлагает назвать коалицию "Европейская Украина"

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на пресс-конференции в Киеве.

"Мы подготовиликоалиционное соглашение", - сказал Яценюк.

По его словам, там содержится 36 законопроектов, которые нужно принять до конца года, и план действий нынешнего правительства по имплементации Соглашения об ассоциации Украина-Евросоюз.

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