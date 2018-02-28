У Порошенко нет плана "Б": "После выборов я точно буду жить в Украине в любом качестве"

При этом президент прямо не ответил, пойдет ли он на второй срок.

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что не понимает разговоров о плане "Б" в контексте возможного проигрыша на президентских выборах, которые состоятся в 2019 году.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал на пресс-конференции "Вызовы-2018".

Читайте такжеПорошенко не собирается принимать участие в парламентских выборахПорошенко сначала повторил, что примет решение об участии в президентской избирательной кампании сразу же, как она начнется. "Это в значительной степени зависит, что думаю я. Так вот - я решение приму тогда, когда я сказал", - сказал Порошенко.

На уточнение журналистов, когда президент это решение будет принимать, он, наверное, будет вариант "Б", и в этой связи что он лично как гражданин будет делать, если избиратели не поддержат его кандидатуру на второй срок при баллотировании в президенты в 2019 году, где он будет жить и чем будет заниматься, Порошенко ответил: "Позиция первая: я ошибся, я точно 100% буду участвовать в президентских выборах как избиратель. Точно буду голосовать. И буду голосовать в Украине, в Киеве. Могу назвать адрес избирательного участка - это будет Дом офицеров. Я подчеркиваю, что после выборов я точно буду жить в Украине в любом качестве, и я совершенно не равнодушен к Украине. И я сделаю все, чтобы не допустить реванша. Я не понимаю, о какой вариант "Б" вы говорите", - подчеркнул Порошенко.

"Я не проиграл еще в своей жизни ни одной избирательной кампании",- заверил президент.

Во время прес-конференции Порошенко также заявил, что во время своего новогоднего путешествия на Мальдивы пересекал государственную границу под собственным именем, а все расходы платил с собственного банковского счета в украинском банке.

Напомним, в январе 2018 года стало известно, что президент Украины Петр Порошенко со своими близкими встретил новый год на Мальдивах. По подсчетам журналистов, это стоило ему как минимум в $500 тыс. Как сообщали СМИ, президент Украины якобы пересекал границу под чужим именем. В то же время, в ГПСУ впоследствии заверили, что во время поездки на Мальдивы Порошенко пересекал границу законно.