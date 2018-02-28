Янукович своей пресс-конференцией поможет обвинению – ГПУ

В ГПУ отметили, что обвиняемый в государственной измене Янукович помогает стороне обвинения такими выступлениями.

Обвиняемый в государственной измене Виктор Янукович на своей пресс-конференцией в Москве поможет обвинению. Об этом заявил прокурор Главной военной прокуратуры ГПУ Руслан Кравченко в Оболонском райсуде Киева.

Читайте такжеЖурналисты проверили арестованные имения бывших министров Януковича (видео)"Обвиняемый Янукович помогает стороне обвинения данными выступлениями. Конечно, мы будем собирать информацию относительно выступления", - сказал Кравченко, передает Украинская правда.

Он добавил, что анонсированная пресс-конференция в очередной раз подтверждает, что обвиняемый осведомлен о ходе судебного процесса в отношении него, а это значит, что заочный процесс законный и не нарушает прав человека.

"Заочный процесс происходит согласно законодательству Украины и европейским нормам по правам человека. И никаких нарушений нет, потому что одним из оснований для осуществления специального судебного производства является то, что обвиняемый должен быть осведомлен относительно осуществления судебного процесса в отношении него. Это (пресс-конференция – ред.) и есть подтверждение. Не первое", - подытожил Кравченко.

Как сообщал УНИАН, 28 февраля рассмотрение дела о госизмене Януковича перенесли на 6 марта в связи с тем, что на заседание не явились защитники обвиняемого.

2 марта Янукович собирается провести пресс-конференцию в Москве. Отмечалось, что он расскажет о новых доказательствах причастности представителей нынешней украинской власти к расстрелу протестующих на "Майдане", а также судебном процессе, инициированном киевскими властями.

Справка УНИАН. Виктора Януковича подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111 (государственная измена), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 (пособничество в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины) и ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны) Уголовного кодекса.