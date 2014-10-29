Колонна российских БТРов в Крыму направилась в сторону материковой Украины (видео)

10:36, 29 октября 2014
Политика
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На территории аннексированного Крыма была замечена колонна БТРов, движущаяся на север полуострова.

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Очевидцы сняли на видео колону военной техники и опубликовали ролик на Youtube.

Читайте такжеРоссия превращает Крым в гигантскую военную базу, меняя баланс в Средиземноморском регионеНа видео видно, как колонна под российскими и андреевскими флагами двигалась в сторону континентальной Украины. Два десятка БТРов, ехали в одном потоке с легковыми автомобилями, пишет Крым.Реалии.

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