Выборы, выборы… Кандидаты – в поисках союзников

Формально, первым, кто сумел сколотить некий пул сторонников (правда, на непродолжительное время), объединенных нелюбовью к действующему президенту Украины Петру Порошенко, можно назвать экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. Еще каких-то полгода назад он и его союзники действовали сообща, продавливая ряд законодательных инициатив – о лишении неприкосновенности народных депутатов, о выборах Рады по открытым спискам партий, об антикоррупционном суде…

Но, как водится, «музыка» эта играла не долго. После прорыва украинской границы в сентябре 2017-го, союзники Саакашвили начали постепенно от него дистанцироваться: пока Михо устраивал турне по Украине, примкнувшие к нему ранее представители «Самопомощи», «Батькивщины», еврооптимисты из «БПП» и внефракционные депутаты «сидели ровно» в Киеве. Объяснялось такое проведение просто: на 17 октября готовится большая протестная акция в столице, происходит координация действий, а Саакашвили, по словам народного депутата от «Самопомощи» Егора Соболева, поддерживает идею собрать людей под Верховной Радой «энергией и ораторским талантом».

Митинг собрали, палатки под Радой установили, красивые лозунги со сцены проговорили, и даже зафиксировали некую победу над властью – вышеупомянутым законопроектам был дан ход, а дальше… Неделя за неделей единого протеста не получалось. Кое-кто из бывших союзников Саакашвили поспешил заявить, что о масштабном политическом объединении речь и не шла, а партнерство, мол, никуда не делось. А кое-кто, наоборот, напомнил, как в 2004-м году оппозиции пришлось объединить усилия, чтобы выйти на выборы с единым кандидатом.

«Так мы не выиграем. Нам пора начинать переговоры об объединении здоровых сил и выдвижении единого кандидата на следующие президентские выборы, - рассуждал накануне скоропостижной депортации Саакашвили из Украины народный депутат от «БПП» Мустафа Найем. - Очевидно, сегодня о единой структуре, списке или лидере говорить рано… Самое важное - договориться о общих критериях, правилах и целях. Без этого нас втянут во взаимную войну и нездоровую конкуренцию, которая закончится поражением».

Немногим позже соратник Саакашвили, экс-замгенпрокурора Давид Сакварелидзе подтвердил, что в стане демократической оппозиции действительно ведутся переговоры о дальнейших совместных действиях – поддержке и общей защите результатов волеизъявления украинцев. Причем, не имея собственного кандидата на президентские выборы, «Рух новых сил» готов поддержать любого другого, имеющего «самую высокую поддержку и народное доверие».

Временный пакт о ненападении

Впрочем, политологи не верят в вероятность тотального объединения оппозиционных сил, хотя и не исключают появления временных идеологических союзов. «Широкое объединение оппозиции не перспективно. Сейчас речь, скорее, идет о координации действий оппозиционных сил», - говорит профессор политологии Киево-Могилянской академии, научный директор Фонда «Демократические инициативы» Алексей Гарань.

На сегодня объединение возможно не за некие общие идеи, а, разве что, против Порошенко. Однако продержаться такой союз сможет до определенного момента, пока это будет выгодно всем сторонам. «Ситуативно объединиться против Порошенко они, несомненно, могут, но непонятно, каким путем они будут двигаться дальше, поскольку у них нет общего понимания будущего страны, в частности, в экономической плоскости», - считает руководитель Центра политических студий и аналитики Виктор Таран.

Его слова косвенно подтверждают и сами политики, которые, продвигая идеи объединения, не могут ни поделиться деталями возможных переговоров, ни рассказать, на чем могут основываться вероятные будущие союзы, лишь повторяют ставшие уже банальными фразы о клептократии власти, диктатуре, коррупции и необходимости всему этому как-то противостоять. Так, по словам народного депутата от «БПП» Светланы Залищук, в рядах народных депутатов от разных политических сил существует понимание, что изменения нужны «хотя бы для того, чтобы можно было бы создать тот же Антикоррупционный суд и без давления МВФ». «Для этого нужно определяться с единым кандидатом, чтобы не повторять ситуации, к примеру, как с Леонидом Черновецким, который дважды выигрывал [выборы мэра Киева] из-за того, что оппозиция шла несколькими колоннами», - говорит она.

С другой стороны, депутат отмечает, что «обширные обсуждения» хоть и идут, но даже какие-то их детали «озвучивать еще рано».

«Объединяться нужно ради того, чтобы быть страной без коррупции и олигархов, - вторит Залищук внефракционный народный депутат Юрий Деревянко. – Мы готовы объединяться с теми политсилами, которые не имитируют свою оппозиционность и не подыгрывают властям в некоторых вопросах».

То есть, о конкретике снова речь не идет. Что заставляет усомниться в возможности гипотетического объединения с кем-либо вообще.

Масла в огонь переговоров подливает и тот факт, что обещать, а главное, гарантировать некие должности и выгодные позиции тем или иным политическим силам после выборов потенциальный кандидат в президенты не может. Поскольку такие вопросы решает коалиция, которую создадут только по результатам выборов в Верховную Раду. А они, в свою очередь, состоятся уже после окончания президентской избирательной гонки.

«Прогнозировать положительный исход переговоров можно лишь в том случае, если удастся заранее расписать предлагаемые должности. Например, Тимошенко готова объединяться, только если она сама станет этим единым кандидатом [в президенты], так как у нее есть некий ультиматум и она не согласится ни на одну из должностей, кроме президентской», - отмечает Виктор Таран.

Однако, по словам народного депутата от «Батькивщины» Алены Шкрум, на сегодня переговоры о едином кандидате на будущие выборы от демократической оппозиции не ведутся. Речь, по ее словам, якобы идет о выборе «единых идейных направлений». «Мы ведем переговоры со всеми демократическими проевропейскими силами и мы готовы их поддержать. Если они готовы к переговорам и готовы вступать в «Батькивщину», то это точно не будет объединение какого-то блока. Блоки у нас уже были, и они ни к чему хорошему не приводят. Шанс такого объединения за последнее время был достаточно велик, но каждый раз к этому были не готовы небольшие политсилы», - отметила она.

«Разговоры об объединении – это трансформация, которая может продлиться до лета… Политики сейчас оказались в той ситуации, когда у них нет постоянного противника по идеологическому принципу, как это было с Януковичем, так как все фигуры условно прозападные», - говорит замглавы Агентства моделирования ситуаций, политтехнолог Алексей Голобуцкий.

Досрочные выборы – не панацея

Лето, как некий рубеж, эксперты называют потому, что к тому времени станет яснее, готова ли Банковая пойти радикальным путем и объявить о проведении досрочных парламентских выборов. Они могут понадобиться Порошенко как фактор для усмирения несговорчивых союзников в Раде.

Так, словам главы парламентской фракции «Самопомощь» Олега Березюка, Верховную Раду «шантажируют досрочными парламентскими выборами перед президентскими». «В Верховной Раде ходят такие слухи, что коалиция обидится за то, что парламент не хочет выбрать Антикоррупционный суд, и парламент будет распущен», - заявил он на Согласительном совете руководителей парламентских фракций в понедельник, 26 февраля.

В свою очередь, спикер Верховной Рады Андрей Парубий подчеркнул, что сценарий внеочередных выборов навязывается Украине извне, никаких досрочных выборов не будет, а плановые состоятся в октябре 2019 года. «Давайте мы эту тему отставим в сторону. Сколько работает Верховная Рада, столько же и ходят слухи о досрочных выборах», - сказал он.

Но в «БПП» на это отреагировали недвусмысленно. Так, замглавы фракции Александр Третьяков, в адрес спикера, заявил: «Заявление главы парламента, что Рада будет работать до выборов, которые должны пройти в следующем году… Ну, Андрей Владимирович [Парубий], извините, это не ваша компетенция. Это исключительно компетенция президента – распускать или не распускать парламент».

Другими словами, подозрения, что тема досрочных выборов вброшена в информпространство именно Банковой, не лишены оснований. А «высокие» взаимоотношения в парламентской коалиции можно охарактеризовать достаточно просто – «пауки в банке». Не исключено, что во власти (между «БПП» и «Народным фронтом») тоже идут торги. Но официально в обеих политсилах это отрицают. Так, если рядовые депутаты из «Народного фронта» «по секрету» рассказывают, что, учитывая данные последних соцопросов, во фракции еще не пришли к единому мнению, кого из кандидатов поддерживать в будущей президентской гонке и, как следствие, с кем объединяться. То, по словам народного депутата от «БПП» Алексея Гончаренко, в пропрезидентской фракции никаких потенциальных союзов никто ни с кем еще не обсуждал.

Как бы там ни было, действующий президент для выдвижения на второй срок все-таки нуждается в поддержке парламента. Но если с нынешними соратниками договориться не удастся, он, делая ставку на мажоритарную составляющую, вполне может рискнуть и пойти на перевыборы Рады. А дальше – искать поддержки на президентской гонке в уже новой конфигурации парламентского большинства.

С другой стороны, многие нынешние депутаты (в том числе, из провластной команды) понимают: на досрочных выборах вполне можно пролететь мимо Рады, но, в случае проведения очередных выборов, получить мандаты в парламенте нового созыва для них будет очень непросто, если до этого в президентской гонке не победит их кандидат.

Третий не лишний

Глава Центра политических исследований «Пента» Владимир Фесенко считает, что повторить финт а-ля «единый кандидат Ющенко» в нынешних условиях никому не удастся. Скорее, стоит говорить о неких союзах разных политсил в промежутке между первым и вторым туром президентских выборов, когда за поддержку того или иного кандидата союзники, несмотря на все риски, могут рассчитывать получить «конфетку» по окончании парламентской избирательной гонки. Фесенко напоминает, что такая схема была отработана в Украине в 2010-м году: борьба за поддержку электората Сергея Тигипко шла между Юлией Тимошенко и Виктором Януковичем.

«Неслучайно сейчас включается в переговоры Гриценко, так как есть прослойка активных избирателей (15-20%), которые не хотят голосовать за наиболее рейтинговых кандидатов – Тимошенко и Порошенко», - говорит Фесенко.

Сам Анатолий Гриценко подробностей каких-либо переговоров не разглашает. Но подтверждает, что «Гражданская позиция» рассматривает в качестве союзников сразу несколько вариантов – «Самопомощь», «Европейскую партию», «Народный контроль», «Демократический Альянс» и «Рух новых сил».

«Не стоит рассматривать в качестве людей-функций и ряд фигур в окружении Порошенко», - добавляет директор Центра исследования проблем гражданского общества Виталий Кулик.

В частности, по его словам, риторика генпрокурора Юрия Луценко может свидетельствовать о том, что он начинает позиционировать себя в качестве потенциального «сильного партнера» на выборах-2019. «Ресурс ГПУ, ее достижения (от возращенных активов Януковича, до обвинения экс-президента в госизмене) аккуратно ложатся в копилку генпрокурора и могут быть конвертируемы в электоральные истории», - отмечает эксперт.

«В целом, судя по медиаактивности, Юрий Витальевич чувствует себя «и в теме, и в доле», о чем и сигнализирует целевой аудитории», - добавляет он.

Что касается других игроков украинского политического поля, то, по словам Фесенко, у Садового за последние полтора года сильно просел рейтинг – не на пользу ему пошли мусорные скандалы, а потому, хоть его кандидатуру на роль претендента в президентское кресло прямо и не отметают, шансов на победу, даже в качестве единого кандидата, у него не так уж и много.

Другая оппозиция

Обсуждая все эти расклады как по поводу президентской, так и по поводу парламентской избирательных кампаний, нельзя закрывать глаза и на другую оппозицию.

Во-первых, «Оппозиционный блок» и его возможных союзников – «За життя» Вадима Рабиновича, «Видродження» Виталия Хомутынника и Виктора Бондаря, «Основу» Сергея Таруты.

Правда, депутаты из «ОБ» в кулуарах парламента жалуются, что кое-кто из потенциальных союзников имеет свои президентские амбиции, поэтому, даже будучи заинтересованными в объединении, пока не готов обсуждать снятие своей кандидатуры с гонки ради какого-то единого кандидата. Однако не исключают, что ближе к дате президентских выборов такое объединение все же произойдет.

Впрочем, если отследить риторику потенциальных «друзей», то о единстве, даже гипотетическом, речь не идет. К примеру, Сергей Тарута недавно заявил, что амбиции его партии – «участвовать и побеждать как в президентских, так и в парламентских выборах». В свою очередь, Вадим Рабинович и вовсе раскритиковал лидера «Оппозиционного блока» Юрия Бойко, заявив, что последний предал избирателей юго-востока Украины ради решения собственных проблем [с «вышками Бойко»].

Да и в самом «Оппозиционном блоке» о единстве можно только мечтать: свою игру пытаются играть все – от Новинского и Левочкина до Добкина и Мураева.

Во-вторых, интересным (с прицелом на парламентские выборы) может стать и альянс националистов. Политологи отмечают, что для прохождения в Раду могут объединиться «Свобода», «Правый сектор» и «Национальный корпус». Более того, к этому союзу может присоединиться и «Укроп». В частности, «свободовец» Андрей Ильенко рассказал, что консультации в право политическом крыле уже начались, но никакие кандидатуры еще не рассматривались. «Год назад «Свобода» подписала «Национальный манифест» с «Национальным корпусом», «Правым Сектором», «Конгрессом украинских националистов» и другими националистическими партиями, и сейчас мы работаем в рамках общей идеологии… Но формата участия как в президентских, так и парламентских выборах еще не обсуждали. Будущих должностей никто не делил», - отметил он.

В «УКРОПе» также заявляют, что не против объединения, но, если получится, попытаются справиться самостоятельно. «Было бы правильнее идти своей дорогой… Но, не исключаю, что при определенных обстоятельствах, мы сможем взаимодействовать», - заявил представитель партии Виталий Куприй.

Вместе с тем, в этих политических силах отмечают, что единый кандидат от оппозиционных партий – скорее утопия, нежели реальность.

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Таким образом, переговоры всех со всеми уже идут. Но здесь стоит напомнить об уже традиционных для Украины ошибках: дипломатия отечественных политсил хороша лишь до того момента, пока не доходит до личных амбиций. И здесь каждый из потенциальных «единых» и не очень кандидатов может пуститься во все тяжкие. Ведь, чем больше электоральная поддержка «лидера» в ходе президентской гонки, тем выше шансы его политсилы преодолеть пятипроцентный барьер, получить побольше мандатов в Раде, вступить в переговоры о коалиции и вырвать для себя побольше кресел в министерствах…

Анастасия Заремба