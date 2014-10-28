Президент провел встречу с сенатором США Инхофом (фото)

Об этом сообщает официальный сайт президента. Как говорится в сообщении, стороны обсудили проведение в Украине внеочередных выборов в парламент. В частности, "Петр Порошенко сообщил, что накануне встречался с наблюдателями от миссий ОБСЕ и Европейского парламента, которые отметили, что выборы в Украине в целом прошли честно и в соответствии с международными стандартами", - говорится в сообщении.

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"Это очень важно. Это реформы и возможности, которые вы до этого никогда не имели", - отметил Джеймс Инхоф.

Президент поблагодарил сенатора за его личную поддержку Украины, особенно за соавторство сенатора в акте конгресса США о непризнании аннексии Крыма и законопроекте "О предупреждении дальнейшей российской агрессии против Украины и других суверенных государств в Европе и Евразии". Петр Порошенко выразил надежду, что конгресс США примет эти важные законодательные акты.

Стороны также обсудили реформирование оборонного сектора Украины и вопросы энергетической безопасности.