Путин поздравил "братский народ Украины" с 70-летием освобождения от фашистов

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе российского президента.

«В годы Великой Отечественной войны в тяжёлых, кровопролитных боях за Украину во всем величии проявились сила духа и сплочённость нашего многонационального народа, мужество и стойкость воинов-освободителей, партизан, подпольщиков и тружеников тыла», - говорится в поздравлении.

Читайте такжеПутин сравнил Россию с медведем, рассказал о побеге Януковича и намекнул на будущие мировые конфликты«Наши отцы и деды вместе, в одном строю, мужественно и самоотверженно сражались за свободу и независимость Родины, громили врага и приближали долгожданную Победу. Мы должны бережно хранить завещанные ими замечательные традиции братской дружбы и взаимовыручки. Крайне важно воспитывать подрастающее поколение на высоких патриотических ценностях, активно противодействовать любым попыткам возрождения фашистской идеологии, разжигания межнациональной розни и фальсификации нашей общей истории. От всей души желаю украинским ветеранам Великой Отечественной войны доброго здоровья, благополучия и бодрости духа, а всему братскому народу Украины – мира и процветания», отмечается в документе.

Напомним, ранее Путин заявлял, что Россия победила бы в Великой Отечественной войне, даже если бы Украина не входила в состав Советского Союза.

«Теперь по поводу наших отношений с Украиной… Я позволю с вами не согласиться, когда вы сейчас сказали, что если бы мы были разделены, мы не победили бы в войне. Мы все равно бы победили, потому что мы - страна победителей», - заявил Путин.

По его словам, статистика времен Второй мировой войны показывает, что наибольшие потери понесла именно РСФСР – более 70%. «Это значит, что война выиграна, не хочу никого обижать, за счет индустриальных ресурсов РФ. Это исторический факт, это все в документах», - заявил он.

Как сообщал УНИАН, РФ в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым и начала дестабилизировать обстановку на Донбассе. Сначала РФ поставляла тяжелое вооружение террористам в Луганской и Донецкой областях, а в августе практически открыто ввела на Донбасс свои регулярные войска.

По данным ООН, с середины апреля по 6 октября на востоке Украины погибли по меньшей мере 3 тыс. 660 человек, около 9 тысяч получили ранения. По официальным данным, болем 425 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома.