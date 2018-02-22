В Украине происходит процесс "приватизации власти" - политолог

Украинские судьи быстренько организовались и превратились в некую частно-групповую корпорацию которая живет своими интересами.

Украинская государственная машина "впала" в очень опасное состояние - в политологии и социологии оно называется "анемией", когда не действуют законы, правила и разделение властей.

В результате такого смешения происходит своеобразный процесс "приватизации власти", рассказал директор социологической службы "Украинский барометр", политолог и социолог Виктор Небоженко на чате в "Главреде".

По словам собеседника, "министры, губернаторы, мэры делают все, чтобы то, что принадлежит им, согласно их обязанностей, становилось их личной собственностью".

Читайте такжеУкраїнська влада посилила тиск на критиків та громадські організації - Amnesty International"Так, наши судьи года два назад быстренько организовались и превратились в некую частно-групповую корпорацию, которая живет своими интересами. Поэтому не нужно искать тут "дьявольский план". Все это (скандальные решения - ред.) - доказательство того, что судьи зарабатывают для себя и защищают, прежде всего, свои интересы. Кто сильнее, тот на них и давит", - отметил он.

Политолог добавил, что "точно так же и министр внутренних дел (Арсен Аваков - ред.), который обиделся на решение одного из судов и отказался выставить охрану судов, ведет себя, как человек, который "приватизировал" министерство".

"Так же и президент (Петр Порошенко - ред.), который берет свою охрану и вышвыривает за границу на частном самолете своего бывшего друга… Все это - намеки на некую "приватизацию власти", - подчеркнул социолог.

"И это происходит во всех отраслях, на всех уровнях и во всех отрядах украинской власти. Это очень плохой показатель, который говорит о деградации украинской власти - происходит персонализация властных полномочий. Это очень плохо", - считает Небоженко.