"Пусть теперь охраняют себя сами": Аваков хочет прекратить охрану судов полицией и Нацгвардией

Так глава МВД отреагировал на решение судьи отпустить из-под стражи активиста, стрелявшего в полицейского возле Соломенского райсуда Киева 15 февраля.

Министр внутренних дел Арсен Аваков обратился к премьер-министру Украины Владимиру Гройсману с просьбой созвать внеочередное заседание Кабинета министров Украины, на котором он внесет проект постановления о прекращении охраны судебных учреждений сотрудниками Национальной полиции и военнослужащими Национальной гвардии.

Об этом Аваков сообщил на своей странице в Facebook. "С утра обратился к премьер-министру с просьбой созыва внеочередного заседания Кабмина. Я не вижу, как в таких условиях полицейские и гвардейские силы могут выполнять несвойственную для себя функцию охраны судов", - заявил он.

"В сложившихся условиях фактического саботажа судей и судебной администрации, буду вносить проект постановления Кабмина о прекращении функций охраны судебных учреждений со стороны Нацполиции и Нацгвардии. Пусть теперь охраняют себя сами, раз в переходном периоде считают огнестрельное ранение полицейского мелким проступком", - добавил Аваков.

На этот шаг Аваков пошел после того, как Шевченковский районный суд Киева не избрал меру пресечения в виде заключения под стражу активисту, который нанес огнестрельное ранение полицейскому возле Соломенского районного суда г. Киева 15 февраля.

"Судья Шевченковского суда отпустил из-под ареста человека, нанесшего огнестрельное ранение полицейскому, в то время, когда он охранял суд от вторжения туда радикалов. Суд по сути одобрил стрельбу в полицейского, посчитав это не тяжким преступлением. Это безобразное решение обязывает меня, как министра, в ведении которого находится Национальная полиция и Нацгвардия, принять адекватные меры реагирования", - написал министр.

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Также Аваков требует от Высшего совета правосудия "немедленной реакции" на действия судьи, который вынес решения о мере пресечения стрелку.

"Я требую от Высшего совета правосудия немедленной реакции на такие действия судьи. От прокуратуры и апелляционного суда – незамедлительно вынести справедливое решение по факту нанесения огнестрельного ранения полицейскому", - заявил министр.

Также Аваков напомнил, что охранять судебные учреждения должна Служба судебной охраны.

"В соответствии с ст.160 закона Украины о судоустройстве и статусе судей, соответствующая охрана судов должна вестись созданной специальной службой судебной охраны. Создание этой службы который год саботируется работниками Государственной судебной администрации. Выделенные государственным бюджетом средства непонятно как расходуются", - написал он.

Как сообщал УНИАН, 15 февраля Соломенский райсуд Киева избирал меру пресечения мэру Одессы Геннадия Труханова, который подозревается в завладении имуществом путем злоупотребления служебным положением. Суд пикетировали около 100 активистов организаций «Национальные дружины», С14, а также люди в черной форме с нашивками «Батальон «Донбасс». Пикетчики требовали отправить мэра Одессы за решетку, но суд отпустил его на поруки.

Позже возле суда возникли столкновения, во время которых один из полицейских получил огнестрельное ранение ноги. Правоохранители обнаружили у активистов один боевой пистолет, травматическое оружие, гранату РГР, холодное оружие, файеры и слезоточивый газ «Кобра».

В результате инцидента в управление полиции доставили 36 человек, троих из которых задержали, остальных отпустили после установления личных данных. У активных участников конфликта изъяты устройства для отстрела резиновых пуль, ножи и телескопическая дубинка.