Апелляционный суд 26 февраля рассмотрит жалобу САП на меру пресечения Труханову и его заместителю

Ранее прокуроры просили избрать меру пресечения в виде ареста с альтернативой внесения залога Труханову и его заместителю.

Апелляционный суд Киева 26 февраля рассмотрит апелляционные жалобы Специализированной антикоррупционной прокуратуры на решение Соломенского районного суда города Киева об избрании меры пресечения в виде личной поруки мэру Одессы Геннадию Труханову и его заместителю Павлу Вугельману.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Апелляционного суда Киева.

По словам собеседника агентства, судебное заседание по рассмотрению апелляционной жалобы на меру пресечения Вугельману начнется в 12.10. Апелляционную жалобу на меру пресечения Труханову суд рассмотрит в 15.30.

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Как сообщал УНИАН, 15 февраля мэру Одессы Труханову, который подозревается в завладении имуществом путем злоупотребления служебным положением при купле горсоветом помещения завода "Краян", Соломенский райсуд Киева избрал меру пресечения в виде личной поруки народного депутата от «Блока Петра Порошенко» Дмитрия Голубова.

Еще одному фигуранту "дела Краян", заместителю городского головы Одессы Вугельману суд избрал аналогичную меру пресечения. Его взяли на поруки народные депутаты Александр Пресман из группы «Видродження» и Юрий Мирошниченко из фракции «Оппозиционный блок».

Прокуроры просили избрать меру пресечения Труханову в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 50 млн грн, Вугельману - в виде 30 млн грн залога.

22 февраля Соломенский райсуд Киева должен рассмотреть ходатайство САП об отстранении Труханова и Вугельмана от должностей.