Суд Москвы решил провести закрытое заседание о продлении ареста Савченко

Басманный суд Москвы принял решение проводить в закрытом режиме заседание о продлении срока ареста украинской летчицы Надежды Савченко.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, такое решение вынесла судья Валентина Левашова.

Следствие выступило с ходатайством провести заседание в закрытом режиме, чтобы не раскрывать "тайну следствия".

Адвокат Илья Новиков возразил против этого и назвал такое решение немотивированным.

В результате судья удовлетворила ходатайство следователя.

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Как сообщал УНИАН, Савченко была задержана боевиками на Донбассе, а затем ее переправили в Россию. Там ее обвинили в причастности к гибели российских журналистов под Луганском. С середины июля она находилась под арестом в воронежском СИЗО. Потом Савченко перевели из Воронежа в Москву для проведения психиатрической экспертизы.

13 октября суд в Москве должен был рассмотреть жалобу Савченко на назначение ей стационарной психиатрической экспертизы.

Однако в тот день Савченко вместо суда была доставлена в Институт Сербского для прохождения психолого-психиатрической экспертизы, несмотря на жалобу защиты.