Черномырдин советует спросить у Тимошенко, когда отключат газ

Продолжение поставок топлива Украине 3 марта зависят от украинского правительства, заявил посол РФ в Украине Виктор Черномырдин, отвечая на вопрос, выполнит ли «Газпром» свои угрозы сократить поставки газа на 25%.

«Это вы должны спросить у своего правительства: они заплатили, они рассчитались, они оставят граждан Украины без газа? Ну, я думаю, до граждан Украины не дойдет», - сказал посол.

«Не «Газпром» грозился, просто не платят, платить же надо начинать. Уже третий месяц пошел этого года, только из-за этого», - пояснил Черномырдин причины разногласий.

По его словам, «процесс не очень понятный». «Договорились, проговорили, все было согласовано, сейчас идут какие-то затяжки, я думаю, связанные с внутренними делами, т.е. меняют систему или хотят поменять систему внутри страны», - отметил дипломат.

Черномырдин подчеркнул, что никто из руководства Украины не высказался против оплаты газа.

«Сумма определена, она не меняется, она была определена еще в прошлом году на этот год, так что здесь объективных причин каких-то нет», - сказал посол.

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