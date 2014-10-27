Самая высокая явка избирателей зафиксирована в западных областях - ЦИК



Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге заявил заместитель председателя Центральлної избирательной комиссии Андрей Магера.

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“Лидером у нас является Львовская область, где активность избирателей - свыше 70%. Также среди лидеров Тернопольская область, Волынская область, Ивано-Франковская. Неплохие цифры дает центральная Украина, но плетутся в хвосте Харьковская, Одесская области, Закарпатская, Херсонская и Николаевская. По понятным причинам явка в Донецкой области - 31%, Луганской - 33%. Но с точки зрения сегодняшней ситуации - это реальная цифра, которая могла быть в этих регионах, и должны с пониманием к этому отнестись. Также столица Украины не пасует - явка 56%”, - сказал Магера.