Силовики задержали семерых подозреваемых в нападении на Лещенко, Найема и Залищук - СБУ

22:16, 26 октября 2014
Политика
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Семерых подозреваемых в разбойном нападении на кандидатов в депутаты, которые ранее были журналистами и общественными активистами, Сергея Лещенко, Мустафу Найема и Светлану Залищук задержали.

Кандидатам в нардепы разбили машину

Сейчас их везут в Знамянку для проведения следственных действий, сообщил советник главы СБУ.

"Менее чем за девять часов с момента разбойного нападения на кандидатов в народные депутаты Сергея Лещенко, Мустафу Наема и Светлане Залищук совместными усилиями МВД и СБУ были задержаны семь подозреваемых. Сейчас их везут на допрос и проведения следственных действий в Знамянку", - написал Лубкивский.

Напомним, сегодня в Кировоградской области, в селе Субботцы, неизвестные забросали камнями машину, в которой находились кандидаты в народные депутаты Лещенко, Найем и Залищук.

Никто из пассажиров не пострадал.

Post by Markian Lubkivskyi.
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