Силовики задержали семерых подозреваемых в нападении на Лещенко, Найема и Залищук - СБУ

Сейчас их везут в Знамянку для проведения следственных действий, сообщил советник главы СБУ.

"Менее чем за девять часов с момента разбойного нападения на кандидатов в народные депутаты Сергея Лещенко, Мустафу Наема и Светлане Залищук совместными усилиями МВД и СБУ были задержаны семь подозреваемых. Сейчас их везут на допрос и проведения следственных действий в Знамянку", - написал Лубкивский.

Напомним, сегодня в Кировоградской области, в селе Субботцы, неизвестные забросали камнями машину, в которой находились кандидаты в народные депутаты Лещенко, Найем и Залищук.

Никто из пассажиров не пострадал.