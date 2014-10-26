Силовики задержали семерых подозреваемых в нападении на Лещенко, Найема и Залищук - СБУ
22:16, 26 октября 2014Политика
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Семерых подозреваемых в разбойном нападении на кандидатов в депутаты, которые ранее были журналистами и общественными активистами, Сергея Лещенко, Мустафу Найема и Светлану Залищук задержали.
Кандидатам в нардепы разбили машину / Facebook Мустафа Найем
Сейчас их везут в Знамянку для проведения следственных действий, сообщил советник главы СБУ.
"Менее чем за девять часов с момента разбойного нападения на кандидатов в народные депутаты Сергея Лещенко, Мустафу Наема и Светлане Залищук совместными усилиями МВД и СБУ были задержаны семь подозреваемых. Сейчас их везут на допрос и проведения следственных действий в Знамянку", - написал Лубкивский.
Напомним, сегодня в Кировоградской области, в селе Субботцы, неизвестные забросали камнями машину, в которой находились кандидаты в народные депутаты Лещенко, Найем и Залищук.
Никто из пассажиров не пострадал.
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