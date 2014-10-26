«Народный фронт» уже празднует победу на выборах

20:38, 26 октября 2014
Политика
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В штабе "Народного фронта" полученные на выборах в Раду, согласно данным экзит-поллов, более 20% воспринимают как победу.

/applecrysis

Об этом сообщает ТСН.

Кандидат в нардепы от партии Виктория Сюмар отметила, что еще несколько месяцев назад они стартовали с 5% доверия тех людей, которые готовы были проголосовать за них.

Один из лидеров политсилы, премьер Арсений Яценюк пока еще находится в Кабмине. В штабе напряженная атмосфера, все ожидают прихода Александра Турчинова, который уже объяснит, что для них означают полученные 20%.

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Тем временем в штабе выступил советник министра внутренних дел Антон Геращенко. Он отметил, что определенные нарушения на выборах они зафиксировали, в частности и против своей команды. Так, по 217-му округу Геращенко сказал, что есть проблема, но уже будет возбуждаться дело. Несмотря на зафиксированные нарушения, Геращенко заявил, что эти выборы, учитывая ситуацию, были почти образцовыми.

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