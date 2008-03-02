Из харьковской Нашей Украины если и будут выходить, то... по одному

Харьковская областная организация «Народного Союза Наша Украина» не имеет никаких намерений выходить из рядов партии.

Как сообщили УНИАН в официальном интернет-представительстве блока «Наша Украина – Народная самооборона», харьковская облорганизация НСНУ провела вчера заседание совета, на котором обсуждалась ситуация в стране и партии.

"Харьковская организация не имеет никаких намерений выходить из рядов партии. Если это и будет происходить, то в отдельных случаях. Но хочу заверить, что после сегодняшнего бескомпромиссного обсуждения таких намерений у наших однопартийцев нет. Напротив, все считают, что нужно пережить эти тяжелые процессы, сделать выводы, какими бы они ни были сложными. Никаких сомнений, что всем нам нужно держаться за эту политическую силу", - сообщил председатель харьковской областной организации НСНУ, член Политсовета партии Ярослав ЮЩЕНКО.

"В 2001 году я был на Говерле, когда Виктор ЮЩЕНКО основывал эту политическую силу. Хочу подчеркнуть, что и сейчас он остается ее почетным председателем, потому любые разговоры о выходе из партии нужно оставить в стороне. Что касается меня как члена Совета партии и Арсена АВАКОВА, который является членом Президиума совета партии «Наша Украина», то мы приложим максимум усилий, чтобы партия продолжала развиваться, была единой и сильной и наращивала свой потенциал, как одна из крупнейших демократических политических сил", - отметил Я.ЮЩЕНКО.