Тимошенко думает, что Конституционный совет Ющенко дойдет до маразма?

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО поддерживает идею проведения референдума для принятия новой Конституции, но считает это преждевременным для Украины, и не исключает, что политики при принятии Конституции через референдум могут “использовать” народ в своих интересах.

Такое мнение Ю.ТИМОШЕНКО высказала в интервью еженедельнику “Зеркало недели” (№8 от 1-7 марта 2008 года).

“Правильно и честно было бы принимать Конституцию на референдуме. Честно в отношении страны, народа, настоящей интеллектуальной элиты, институтов гражданского общества. Но здесь есть небольшая закавыка с качеством украинских политиков. Они еще слишком не дозрели до честности в отношениях с народом. Их моральный уровень настолько низкий и мизерный, что всенародный референдум относительно Конституции они расценивают не как высший акт справедливости и понимания между государственными деятелями и народом, а как, в прямом смысле, акт использования народа для навязывания стране еще одних узурпаторских фантазий еще одной случайно созданной малообразованной политической тусовки. Мы это уже проходили”, - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее словам, в нынешних условиях можно попытаться найти компромисс в парламенте относительно текста новой Конституции. “Состав парламента сегодня во многом трагический, но попробовать найти в нем компромисс относительно новой Конституции - не совсем безнадежно”, - добавила Ю.ТИМОШЕНКО.

“Зачем же мучить народ и фальсифицировать «письма трудящихся» в поддержку той или иной конституционной нормы - «Работники трамвайного депо №34 искренне поддерживают пункт 7 статьи 92-й, которая дает право парламенту устанавливать и отменять государственные праздники» или какого-то аналогичного организованного маразма”, - считает Ю.ТИМОШЕНКО.

Лидер БЮТ убеждена, что окончательное утверждение текста Конституции “в эти неопределенные времена политического шулерства” должно проходить в парламенте. “Сегодняшние панические заявления некоторых депутатов о том, что Верховную Раду хотят лишить ее извечных прав формировать Основной Закон, очень преувеличены. Если парламент захочет, он этого не допустит. Парламент - необходимый участник конституционного процесса. Конституционный суд, к сожалению, тоже. Я сегодня, невзирая на все мое уважение к Конституционному суду, не преувеличивала бы его роль в принятии новой Конституции. К сожалению, этот орган излишне политизирован, и его решения часто субъективны”, - объяснила премьер-министр.