На 7 избирательных участках за рубежом голосование уже завершилось
14:28, 26 октября 2014Политика
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Закончилось голосование на выборах в Верховную Раду Украины на 7 избирательных участках единого заграничного округа.
REUTERS
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Кабинете министров сообщил заместитель министра иностранных дел Украины Андрей Олефиров
Читайте такжеВ Москве проголосовали почти 200 украинцев .По его словам, голосование завершилось в Австралии, Корее, КНР, включая отдельный участок в консульстве в Шанхае, а также в Японии, Малайзии и Сингапуре. Никаких нарушений при голосовании на этих участках не зафиксировано.
В ближайшее время, отметил Олефиров, откроются избирательные участки в Южной Америке и США.
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