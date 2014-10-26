На 7 избирательных участках за рубежом голосование уже завершилось

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Кабинете министров сообщил заместитель министра иностранных дел Украины Андрей Олефиров

Читайте такжеВ Москве проголосовали почти 200 украинцев .По его словам, голосование завершилось в Австралии, Корее, КНР, включая отдельный участок в консульстве в Шанхае, а также в Японии, Малайзии и Сингапуре. Никаких нарушений при голосовании на этих участках не зафиксировано.

В ближайшее время, отметил Олефиров, откроются избирательные участки в Южной Америке и США.