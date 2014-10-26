В Одессе студенты фотографируют бюллетени в кабинке для голосования

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщил руководитель одесской областной организации Комитета избирателей Украины Анатолий Бойко.

Читайте такжеВ Черновицкой области на избирательном участке умер наблюдатель По его словам, так, на участке № 511098 округа № 133, расположенном в Одесском государственном экологическом университете, задержали студента из Ривне, который признался, что ему якобы обещали 200 грн за голос в пользу одного из кандидатов. «Сейчас в этом разбирается милиция», - сказал Бойко.

Как сообщила УНИАН старший инспектор по связям с общественностью Одесского городского управления милиции Татьяна Хмельницкая, в милицию поступила информация о том, что на избирательном участке в вышеназванном вузе студент фотографировал свой бюллетень в кабинке для голосования. На вспышку фотоаппарата обратили внимание члены избирательной комиссии. «Обстоятельства выясняются. На место происшествия выехала оперативно-следственная группа», - сказала Хмельницкая.