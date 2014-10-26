В России для голосования граждан Украины откроются шесть участков

"В соответствии с законом Украины "О выборах народных депутатов Украины" в Москве при посольстве Украины в Российской Федерации создана участковая избирательная комиссия по проведению внеочередных выборов народных депутатов Украины заграничного избирательного участка № 900075", - говорится в сообщении украинского диппредставительства, которое цитирует ТАСС.

Для голосования необходимо предъявить паспорт гражданина Украины - внутренний, заграничный, дипломатический или служебный.

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На территории России также будут работать избирательные комиссии в Ростове-на-Дону (при генконсульстве), Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде и Новосибирске.