Совет Европы: Россия несет ответственность за выполнение Минских договоренностей

24 октября Комитет министров Совета Европы принял очередное важное решение в ответ на продолжающуюся агрессию России против Украины и подчеркнул ответственность России за выполнение положений Минских договоренностей.

Об этом говорится в переданном УНИАН комментарии Министерства иностранных дел Украины по решению Комитета министров Совета Европы относительно ситуации вокруг Украины.

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Как отметили в МИД, «уже вполне прогнозируемо, что единственной делегацией, которая вновь проголосовала против решения, стала делегация России».

«На фоне попыток России отмежеваться от своего участия в конфликте руководящий орган Совета Европы подчеркнул именно ответственность РФ за выполнение положений Минского протокола от 5 сентября и Минского меморандума от 19 сентября», - говорится в комментарии.

Также отмечается, что «страны - члены Совета Европы в очередной раз указали, что политическое решение кризисной ситуации вокруг нашего государства должно базироваться на уважении независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины».

Комитет министров дал четкий сигнал, что местные выборы на Донбассе в декабре этого года должны проходить исключительно в соответствии с украинским законодательством, а любые попытки террористов провести псевдовыборы в другие сроки и в другом правовом поле незаконны, неприемлемы и не будут признаны мировым сообществом.

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«В очередной раз было указано на резкое ухудшение ситуации с обеспечением прав человека в Крыму после его оккупации Россией, в том числе преследование и запугивание членов крымскотатарской общины и притеснение национальных меньшинств», - подчеркнули в МИД.

В МИД также отметили, что «Комитет министров дал позитивную оценку проведению Украиной внутренних реформ, в частности недавнему принятию Верховной Радой Украины законов о прокуратуре, по борьбе с коррупцией и о правах и свободах внутренне перемещенных лиц, что позволило нашей стране полностью выполнить формальные обязанности и обязательства, взятые при вступлении в Организацию». «В Украине готовы к продолжению тесного сотрудничества с Советом Европы в проведении внутренних реформ, в том числе в рамках нового Плана действий СЕ для Украины на 2015-2017 годы», – подчеркнули в МИД.