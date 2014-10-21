В Украине презентовали электронную систему наблюдения за выборами

Как передает корреспондент УНИАН, во время пресс-конференции председатель ВОО «ППИ» Геннадий Воронцов отметил, что это компьютерная система, которая до этого не имела аналогов в Украине.

«Использовав наработку и опыт предыдущих выборов, эксперты «Передовых правовых инициатив» совместно с IT-группой нашей организации создали и ввели в действие уникальную аппаратную, программный комплекс, автоматизированную систему «Контроль и наблюдение ППИ», - сказал он.

Воронцов рассказал, что эта система позволяет в режиме онлайна получать от наблюдателей информацию о результатах параллельного подсчета голосов и данные экзит-полов, а также анализировать всю эту информацию.

«Также в системе «Контроль и наблюдение ППИ» накапливаются и обрабатываются данные о нарушении законодательства во время избирательного процесса и социологических опросах», - отметил Воронцов и добавил, что автоматизирована система также позволяет оперативно обнародовать результаты голосования.

По его словам, поскольку система позволяет видеть «динамическую картинку» в день голосования, это позволит на ранних этапах выявить попытки фальсификаций во время голосования.

Эксперт заверяет, что в системе предусмотрены различные ситуации, которые могут возникнуть у наблюдателей на избирательных участках. В частности, предусмотрены разные каналы передачи информации с помощью дополнения для смартфона, с помощью SMS-сообщений, а также мобильной голосовой связи и фото/видео материалов.

Система осуществляет динамический анализ данных, получая информацию по голосованию. Результаты экзит-полов, параллельного подсчета голосов, явки избирателей и других показателей выдаются мгновенно.

«Система позволяет отображать место и время проводимых опросов избирателей, а также место нахождения наблюдателей на избирательных участках, что позволяет говорить о высокой степени достоверности получаемой информации», - сказал руководитель группы разработчиков системы «Контроль и наблюдение ППИ» Владимир Резник.

Алгоритмы системы полностью воспроизводят основные этапы голосования: от открытия избирательных участков, открытия конвертов с бюллетенями до пересчета голосов и отправки протоколов с результатами голосования.

Кроме того, система учитывает «типичные ситуации» и технологии фальсификаций.

«Мы будем максимально оперативно информировать средства массовой информации и общественность о ходе голосования и подсчете голосов», - сказал Воронцов.

Он также сообщил, что в день выборов наблюдателями от ППИ будут охвачены 213 избирательных округов и 5040 избирательных участков. В целом 26 октября за ходом голосования будут наблюдать более 10 тыс. наблюдателей от ППИ.

Воронцов также отметил, что наблюдатели ППИ зафиксировали значительное количество нарушений в избирательной кампании, в частности, в Житомирской, Кировоградской, Киевской, Одесской и Луганской областях.